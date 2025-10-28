Elmas a Lecce al posto di McTominay, ora dovrà crescere il suo peso nel Napoli (Repubblica)

Il Napoli è corto a centrocampo. Lo era anche prima degli infortuni di Lobotka e De Bruyne, figuriamoci adesso. Antonio Conte a Lecce (oggi ore 18.30) dovrebbe dare spazio a Elmas per far rifiatare McTominay. E il nord macedone in questi mesi dovrà crescere e dimostrare di poter dare una mano.

Scrive Repubblica con Pasquale Tina:

Antonio Conte non cerca alibi ma ora dovrà gestire soprattutto il centrocampo considerando pure l’assenza di Lobotka. La scelta è quella di un abito tattico diverso. I Fab Four tornano nell’armadio per ridare spazio al 4-3-3, il sistema di gioco da sempre nelle corde di questo gruppo. Gilmour e Anguissa sono confermati rispetto alla sfida contro l’Inter, da valutare c’è McTominay, l’altro grande protagonista della notte del Maradona. Conte potrebbe far rifiatare inizialmente lo scozzese e dare spazio ad Elmas. La crescita del macedone sarà fondamentale in questi mesi: dovrà diventare un’alternativa preziosa in mediana alzando il livello delle sue prestazioni. Il Lecce può essere la giusta occasione. Finora ha giocato da titolare solo con il Pisa, prova non positiva.

Del ritorno di fiamma tra il Napoli e Eljif Elmas ne parlano anche in Germania, sottolineando che il macedone è stato per il Lipsia un grande flop: 17 presenze, zero gol e un assist in un anno e mezzo (lo scorso gennaio ha giocato al Torino in prestito).

La Bild scrive:

In Sassonia non troverà fortuna nemmeno al terzo tentativo. Ecco perché ora vorrebbe un ritorno al vecchio amore? Eljif Elmas è considerato da mesi un grande equivoco di mercato e dovrebbe lasciare Lipsia principalmente a causa del suo stipendio (6 milioni di euro). Secondo le nostre fonti, il Napoli ha chiesto informazioni alla dirigenza del Lipsia perché vorrebbero riprenderlo. Nel 2019 Elmas è arrivato a Napoli, ha giocato lì per cinque anni, ha segnato 19 gol in 189 partite e ha ottenuto grandi successi: scudetto, vincitore della Coppa Italia, amato dai tifosi. Nell’inverno del 2024, il Lipsia lo ha poi acquistato per 24 milioni di euro. Ma il Napoli lo vorrebbe in prestito, il Lipsia no; ha rifiutato la stessa richiesta anche da parte del Torino. Il club della Bundesliga preferirebbe vendere il centrocampista, che ha un contratto fino al 2028, in modo da non protrarre lo stesso problema anche l’anno prossimo. È possibile che il Napoli possa riprovarci nei prossimi giorni.