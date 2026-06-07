Delvecchio: “Rigiocherei la finale di Euro 2000 contro la Francia cambiando solo gli ultimi venti secondi”

Alla Gazzetta: "Avevo nascosto alla mia ex moglie di essere un calciatore. Mazzone era spettacolare, nell’ultima partita con lui, contro l’Inter, ci disse: “Non avremo vinto nulla, però quanto ci siamo divertiti?”. Quello era Carlo".

L’ex calciatore Marco Delvecchio ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei ricordi legati al mondo del calcio, di cui oggi ne è lontano; opera nel campo immobiliare, anche se, confessa, “bisogna fiutare le occasioni prima degli altri“, proprio come un giocatore.

Delvecchio: “Mazzone era un uomo spettacolare”

Delvecchio ha raccontato di aver nascosto inizialmente all’ex moglie che facesse il calciatore: “Non me ne vergognavo. È vero, lo avevo nascosto alla mia ex moglie, ma perché non volevo che si avvicinasse a me solo perché ero un giocatore di Serie A; dovevo capire se ci fosse altro“.

Quando arrivò alla Roma nel 1995, lo accolse il tecnico Carlo Mazzone: “Era un uomo spettacolare. Appena arrivato mi disse: “Davanti abbiamo due fenomeni, Balbo e Fonseca, e poi dietro c’è un ragazzino fortissimo che vuole giocare titolare. Tu ti ritaglierai il tuo spazio”. Quel ragazzino era Totti. Io pensai: “E allora che sono venuto a fare?”. Poi le cose andarono diversamente. Ricordo l’ultima partita con lui, contro l’Inter. Entrò nello spogliatoio e disse: “Ragazzi, non avremo vinto nulla, però quanto ci siamo divertiti?”. Quello era Carlo“.

Il dolore più grande della sua carriera: la finale di Euro 2000

L’ex Roma ha condiviso anche tanti ricordi con Francesco Totti e sceglie di raccontarne uno legato anche alla Nazionale: “Tornavo dal Mondiale in Giappone e Corea e non avevo ancora fatto un allenamento. Pensavo di essere lì solo per fare gruppo. Alla riunione Capello legge i titolari e sento il mio nome. Francesco scoppia a ridere, si gira verso l’allenatore e dice: “Ma questo è matto?”. Alla fine giocai e segnai pure“.

Delvecchio non ha dubbi su cosa farebbe se potesse tornare indietro, ovvero rigiocare la finale con la Francia a Euro 2000, dove l’Italia perse ai tempi supplementari: “Rifarei quella finale contro la Francia identica, cambiando soltanto gli ultimi venti secondi. Segnare in una finale europea con la Nazionale è stato straordinario. Prendere quel gol di Wiltord al 93esimo, invece, è stato uno dei dolori più grandi della mia carriera. Secondo solo all’addio alla Roma“.