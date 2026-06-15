Bouaddi-Napoli, Di Marzio conferma: “Allegri lo voleva già al Milan, ora è nel database di Manna”

Il talento del Lille protagonista ai Mondiali con il Marocco è un vecchio pallino dell'allenatore azzurro. Di Marzio ricostruisce il retroscena: il nome del 2007 era già nella lista preparata per il Milan, oggi è seguito anche dal Napoli.

Il nome di Ayyoub Bouaddi continua a rimbalzare attorno al Napoli, e a dargli sostanza arrivano le parole di Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky Sport ha confermato quanto Massimiliano Allegri stimi il centrocampista classe 2007 del Lille, oggi tra le rivelazioni del Mondiale con la maglia del Marocco: un’attrazione che non nasce oggi, ma che affonda le radici nell’ultima esperienza milanista del tecnico.

Il retroscena: il nome in lista già ai tempi del Milan

A spiegarlo è lo stesso Di Marzio: “L’anno scorso, quando Massimiliano Allegri preparò una lista di rinforzi per il Milan, a centrocampo c’era il nome di Bouaddi”. L’allenatore, con il suo staff di scouting, lo aveva già individuato come pedina di “quello che sarebbe stato, secondo lui, il centrocampo del futuro”. Un’occasione, in quel momento, che però il Milan non colse: il reparto era già stato sistemato con l’arrivo di Ricci, operazione di fatto chiusa a gennaio, e l’idea della dirigenza di puntare poi su Modric per esperienza e leadership tolse spazio all’innesto di un mediano centrale con quelle caratteristiche.

Ora il pallino è di Manna

Ciò che ai rossoneri non riuscì potrebbe trasformarsi in un’opportunità per gli azzurri. “Non mi stupirebbe l’accostamento Allegri-Bouaddi”, ha aggiunto Di Marzio, “perché è sicuramente un giocatore che Massimiliano aveva già nel suo radar, nel suo database, e che sicuramente ha anche oggi Giovanni Manna”. Tradotto: il profilo è ben presente nei taccuini del direttore sportivo del Napoli, a conferma di un interesse concreto.

La vetrina del Mondiale alza il prezzo

Il problema, semmai, è il tempismo. La rassegna iridata sta funzionando da enorme cassa di risonanza per il talento del Lille, e Di Marzio mette in guardia: “Al Mondiale verranno fuori tanti altri nomi”. Più Bouaddi brilla, più la sua valutazione lievita, rendendo l’eventuale assalto sempre più oneroso. Per il Napoli, insomma, si tratta di una pista da seguire con attenzione, consapevole che la concorrenza è destinata a crescere di pari passo con le prestazioni del ragazzo in Nord America.