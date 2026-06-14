Bouaddi il 18enne talento francese che ha scelto il Marocco per mettersi in vetrina

Nel 2023-2024 la sua presenza diventa costante in Ligue 1, mettendo a referto 24 presenze in campionato e ben 9 in Champions League. Nell’annata appena trascorsa è ormai titolare fisso: 42 presenze totali, di cui 30 in Ligue 1, 10 in Europa League e 2 in Coppa di Francia.

Lui, come Balogun (che giocò nelle giovanili dell’Inghilterra prima di scegliere gli Stati Uniti), ha fatto tutta la trafila delle giovanili francesi, prima di scegliere il Marocco con cui si è ormai messo in mostra. Il mondo è cambiato: le nazionali che prima erano considerate minori hanno peso e attrattiva, e il Marocco è una di queste. Ha una squadra niente male, tra Hakimi, Saibari e lo stesso Brahim Diaz.

Caratteristiche tecniche

Alto 1,85, Ayyoub è capace di abbinare questa sua struttura longilinea a una sorprendente forza nei contrasti, rendendolo piuttosto difficile da superare. Agisce da centrocampista centrale, ma non disegna né il ruolo di mezzala né quello di mediano difensivo. Ha una buona visione di gioco e una pulizia di passaggi capace di toccare picchi altissimi.

Parliamoci chiaro: non è un calciatore appariscente, non ruba l’occhio, ma è uno di quelli che fanno funzionare la squadra. Un metronomo. E poi, come già ricordato, ha letteralmente 18 anni: i margini di crescita sono elevatissimi.

Ieri, nel match contro il Brasile, ha dimostrato perché la sua valutazione è così alta: 60 passaggi riusciti su 66 con una precisione del 91%, con ben 16 su 16 completati nell’ultimo terzo di campo. Numeri da centrocampista d’élite. Senza contare quelli in fase difensiva: 9 duelli vinti, 6 palle recuperate e 5 intercettazioni. Una vera e propria masterclass.