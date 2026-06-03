Borg: “Da piccolo baravo e spaccavo racchette, poi non ho più fiatato per 20 anni”

Allo Spiegel: "Se non avessi ripreso a giocare a tennis nel 1991 sarei morto. Sto ancora cercando di capire come ho fatto a cacciarmi in tutti quei guai"

Björn Borg ha 70 anni, e vive a Ibiza con sua moglie Patricia. E’ in giro spesso per tornei, segue suo figlio Leo, che di anni ne ha 23. E’ ancora una leggenda, un mito di un tennis che non esiste più. Ha avuto una vita “complicata”, per usare un eufemismo. “Ancora oggi a volte penso a cosa ho sbagliato allora – dice in una lunga intervista al settimanale Spiegel – a come ho potuto imboccare quella strada invece di prenderne un’altra. Non lo capisco ancora; sto cercando di capire perché ho fatto tutte quelle sciocchezze. Almeno ora è tutto alla luce del sole e mi sento molto meglio. Perché prima, la gente non aveva idea di cosa stesse succedendo. Era una situazione terribile. Ma beh, ce l’ho fatta. Sono sopravvissuto”.

Borg: “Se non avessi giocato a tennis sarei morto”

Borg è rimasto coinvolto in un grave incidente d’auto nel 1975, è quasi annegato due volte e quasi morto per overdose altre due volte. “Ma sono sopravvissuto a tutto e sono tornato a giocare a tennis. Avevo semplicemente bisogno di una routine quotidiana strutturata. Qualcosa da fare per lasciarmi alle spalle tutta quella storia della droga e tutto il resto. Svegliarmi la mattina e giocare a tennis. Solo i miei genitori ed io sapevamo quanto fosse grave la mia condizione. Nel 1990 ho trascorso sei mesi a Londra. Tre mesi in primavera e tre mesi in autunno. Alloggiavo nello stesso hotel, nella stessa stanza. Un programma fisso. Quando sono arrivato a Monte Carlo, tutti dicevano: “Oh, sarà emozionante, Björn sta ricominciando, ci aspettiamo molto da lui”. Ma nessuno sapeva perché avessi ricominciato. Non è stato per il tennis. Per vivere. Se non avessi ricominciato a giocare a tennis, sarei morto. Sicuramente morto”.

Borg si faceva “solo di cocaina. Lo dico solo per dire, ma è già abbastanza grave. Durante la mia carriera, sono sempre stato molto concentrato: dormire, mangiare, giocare a tennis. E Non me ne pento, mi è piaciuto. Ma quando facevo il check-in in un hotel, per esempio, c’erano 500 persone alla reception. Non avevo mai un attimo di privacy. Hotel, partita o allenamento, ritorno in hotel, servizio in camera. Questa era la mia vita. Ma non era vivere davvero. Mi piaceva il tennis, ma non quella vita. E mi chiedevo: è questa la mia vita? E mi dicevo: non può essere. Con il tennis, mi sono lasciato alle spalle amici, conoscenti, il mondo che mi era caro. Era meraviglioso non avere obblighi, svegliarmi la mattina e poter fare quello che volevo. Ma solo per un periodo limitato, forse qualche anno. E dopo? Hai bisogno di uno scopo nella vita. Ma io sono entrato in una vita diversa. Una vita nuova. Una vita molto brutta”.

Il tennis delle rockstar

Il tennis dell’era Borg era godereccio. “Eravamo come delle rockstar”, dice lui. “Il tennis era piuttosto tradizionale prima; si giocava in un certo modo, ci si comportava in un certo modo, si aveva un certo aspetto. Poi siamo arrivati ​​noi. Capelli lunghi, io indossavo fasce per capelli, giocavamo in modo diverso, siamo diventati una sorta di rockstar della nostra generazione. Abbiamo portato il tennis a un nuovo livello. Dal punto di vista odierno, abbiamo fatto parte di un cambiamento. Ma io non la pensavo così all’epoca. Per me, si trattava di vincere partite e tornei”.

“Vitas Gerulaitis era uno dei miei migliori amici. Ci allenavamo spesso insieme e a volte dicevamo: “Andiamo allo Studio 54”. Prendevamo la sua Rolls-Royce. Aveva di tutto: Porsche, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce. Era un fanatico delle auto. Io no. Quindi prendevamo la Rolls e andavamo a Manhattan, dove parcheggiava proprio davanti allo Studio 54. Era sempre pieno, con centinaia di persone in fila per entrare. Vitas prendeva la chiave di accensione, la dava a qualcuno che passava e noi entravamo. La gente pensa che lo facessimo sempre. Non sempre, ma un paio di volte. Era sempre un grande evento”.

“Ad un certo punto mi sono calmato”

“A undici o dodici anni, ero pessimo in campo, davvero terribile. Baravo, lanciavo le racchette, facevo di tutto. Il mio circolo di tennis convocò i miei genitori per una riunione e disse: “Vostro figlio si sta comportando così male che dobbiamo sospenderlo per sei mesi”. Fu molto imbarazzante per i miei genitori. Quando tornai dopo sei mesi, non aprii più bocca. Non volevo essere sospeso di nuovo; amavo il tennis. Anche se provavo ancora molte emozioni, ho imparato a controllarle. È stato un processo lungo, ma alla fine sono riuscito a controllarmi al 100% mentre giocavo a tennis. Niente poteva turbarmi“.

Lo Spiegel ricorda quando durante un torneo negli Stati Uniti, Borg sta giocando contro il giovane McEnroe, che urla contro l’arbitro e tutti gli altri. Lo lo chiama e gli fa: “John, dai, è solo una partita…”. “John mi guardò come se fossi pazzo. Ma alla fine, questo cambiò molto tra noi. Dopo quella partita, il nostro legame si è rafforzato ulteriormente e siamo diventati ottimi amici, e lo siamo ancora oggi. Nelle partite contro gli altri si lamentava continuamente, ma contro di me si comportava benissimo”.

“È buffo, quando ho smesso di giocare a tennis, avrei dovuto pensarci: che mi sentivo più a mio agio quando ero completamente solo in campo. Ero in pace”