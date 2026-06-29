Bergomi: “C’era un allenatore che ci faceva tirare a zampa di leone e a zampa di topo, mi fermo qui”. Era Orrico?

Bergomi, Orrico e i tiri a zampa di leone e a zampa di topo

Siparietto molto divertente a Speciale Calciomercato. La trasmissione viene trasmessa da Ancona e da studio mostrano un gol di Bergomi in un match tra Intere Ancona. C’è Ruben Sosa in campo. Marchegiani – che evidentemente conosce la storia – pungola Bergomi. E gli dice: “Questo è la famosa zampa di leone?”. Marchegiani conosce la vicenda. Alessandro Bonan chiede lumi alla zio che risponde: “All’Inter aveva un allenatore che ci faceva calciare in porta o a zampa di leone o a zampa di topo. E non vado oltre”. Bonan: “Non vuoi dire chi era?”. E Bergomi aggiunge: “È un tuo amico”. A questo punto il pensiero corre a Orrico che allenò l’Inter per alcuni mesi (fu la risposta interista ad Arrigo Sacchi). Orrico è stato più volte ospite a Speciale Calciomercato, peraltro molto simpatico.