Belgio-Iran, Lukaku e De Bruyne titolari: Garcia ha bleffato

Il Belgio gicoherà questa sera contro l'Iran e Rudi Garcia ha deciso di schierare titolari sia De Bruyne che Lukaku

Belgio-Iran, Lukaku e De Bruyne titolari: Garcia ha bleffato

SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 15: Romelu Lukaku #9 of Belgium celebrates with Kevin De Bruyne #7 after forcing an own goal by Mohamed Hany #3 of Egypt during the FIFA World Cup 2026 Group G match between Belgium and Egypt at Seattle Stadium on June 15, 2026 in Seattle, Washington. Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Egitto nel match iniziale, il Belgio di Rudi Garcia deve assolutamente battere questa sera l’Iran per essere sicuro di staccare il pass per i sedicesimi di finale di questa Coppa del Mondo. E, per fare ciò, l’ex tecnico del Napoli (nonostante le sue dichiarazioni in conferenza stampa) ha scelto di schierare Lukaku sin dal primo minuto. Nei titolari c’è, ovviamente, anche De Bruyne. 

Belgio Iran, Lukaku e De Bruyne titolari dal primo minuto

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

Lukaku

Ps Seattle (Stati Uniti) 15/06/2026 – Mondiali di Calcio 2026 / Belgio-Egitto / foto Psnewz/Image Sport
nella foto: Romelu Lukaku

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Salemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku. Ct. Garcia

IRAN (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Hajisafi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Hardani; Taremi, Nemati. Ct. Ghalenoei