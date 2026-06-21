Belgio-Iran, Lukaku e De Bruyne titolari: Garcia ha bleffato
Il Belgio gicoherà questa sera contro l'Iran e Rudi Garcia ha deciso di schierare titolari sia De Bruyne che Lukaku
Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Egitto nel match iniziale, il Belgio di Rudi Garcia deve assolutamente battere questa sera l’Iran per essere sicuro di staccare il pass per i sedicesimi di finale di questa Coppa del Mondo. E, per fare ciò, l’ex tecnico del Napoli (nonostante le sue dichiarazioni in conferenza stampa) ha scelto di schierare Lukaku sin dal primo minuto. Nei titolari c’è, ovviamente, anche De Bruyne.
Belgio Iran, Lukaku e De Bruyne titolari dal primo minuto
Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Salemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku. Ct. Garcia
IRAN (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Hajisafi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Hardani; Taremi, Nemati. Ct. Ghalenoei