Athletic fa a pezzi Ibrahimovic commentatore su Fox

È impreparato e le gag di Zlatan e Alexi Lalas sono definite imbarazzanti. "L’atteggiamento spavaldo è praticamente la sua unica carta da giocare", scrive il portale sportivo del NY Times.

Zlatan Ibrahimovic ha partecipato a uno sketch nel programma di Fox dedicato ai Mondiali, dove il conduttore James Corden lo ha fatto giocare con una macchina della verità. Una delle domande era se quattro Zlatan fossero migliori del panel di Fox composto da Rebecca Lowe, Thierry Henry e Alexi Lalas; l’ex calciatore svedese ha risposto di sì.

Ibrahimovic criticato nel programma di Fox sui Mondiali

Athletic, portale sportivo del New York Times, ha criticato duramente l’atteggiamento di Ibrahimovic nel programma, sottolineando che:

la vera risposta corretta, per questo Mondiale, è invece meno Zlatan e meno Lalas. E il programma di Fox sarebbe migliore. La dinamica tra Zlatan e Alexi Lalas è piuttosto imbarazzante. Finora, il problema di Zlatan è che non sembra conoscere molti dettagli sulle squadre e sui giocatori coinvolti. L’atteggiamento spavaldo è praticamente la sua unica carta da giocare, il che lo rende simile a un attaccante che sa usare un solo piede. Ciò che Fox dovrebbe fare è sfruttare davvero la competenza di Zlatan. Dovrebbe utilizzare lo studio sul campo per analizzare cose tecniche e tattiche.

Inoltre, Lalas ha anche provocato Ibra, affermando che Haaland sarebbe diventato più forte di Zlatan giocando un buon Mondiale; Ibrahimovic non l’ha presa bene.

Insomma, sarebbe meglio che Fox desse più spazio a Lowe e Henry, piuttosto che incentrare il programma sui Mondiali sui battibecchi “scherzosi” (che risultano anche arroganti) di Ibrahimovic e Lalas.