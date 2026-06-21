Antognoni: “Ho un tatuaggio col 10 di Maradona, il vero fantasista sta scomparendo”

L’ex calciatore Giancarlo Antognoni, in un’intervista a La Stampa, ha dichiarato di non vedere più i numeri dieci di una volta tra gli attuali giocatori, parlando anche di leggende come Maradona.

Antognoni: “In Italia non esistono più i fantasisti come lo era Maradona”

Ad Antognoni è stato chiesto del suo tatuaggio con il 10 di Maradona: “Sì, ce l’ho. Diego il migliore di tutti. Messi si sta avvicinando; dopo Maradona, a livello tecnico e di fantasia, metto sicuramente lui“.

Sul ruolo del 10 e di quanto sia cambiato ha commentato: “In giro ora ce ne sono pochi. Il calcio è cambiato molto. Oggi la tattica prevale spesso sul talento individuale e i giocatori fantasiosi vengono penalizzati. Molti allenatori li spostano più avanti o sugli esterni. Il vero numero 10 sta scomparendo. Tra i giovani mi piace Nico Paz, è un giocatore molto interessante. Yildiz ha qualità importanti: finale di stagione difficile e mondiale sfortunato, ma è uno dei talenti tecnici più promettenti. Può fare il 10, l’11, può giocare praticamente ovunque“.

Rispetto al passato, in Italia si fa più fatica a produrre fantasisti. Antognoni spiega: “In Italia si dà meno spazio a quel tipo di giocatore. Una parte di responsabilità ce l’hanno anche gli allenatori. Oggi si pensa molto all’organizzazione tattica e meno all’estro“.