Vergara corteggiato da un top club inglese, offerta da 25-30 milioni per lui (Schira)

Non solo, anche due club di Serie A lo stanno monitorando in vista del calciomercato estivo. Il classe 2003 è stato la rivelazione della stagione del Napoli.

Nelle settimane in cui Antonio Vergara ha brillato nel Napoli in questa stagione, ha richiamato l’attenzione di diversi club, che lo stanno monitorando e hanno chiesto informazioni su di lui. Il classe 2003 ha segnato tre gol e fornito quattro assist in 19 presenze stagionali ed è appena rientrato da un infortunio alla fascia plantare.

Per Vergara è arrivata la Premier e non solo

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Un top club inglese ha presentato un’offerta di circa 25-30 milioni per il giovane talento del Napoli Antonio Vergara, che è nei radar anche di due club di Serie A.

🚨 Excl. – A top english club have submitted a rich bid (around 25-30M) to try to sign #Napoli’s young talent Antonio #Vergara, who has been also approached by two #SerieA’s Clubs. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 22, 2026

E’ stato la rivelazione della stagione del Napoli

Vergara ha debuttato in Serie A in maglia azzurra il 23 agosto 2025, contro il Sassuolo, per poi esordire tre mesi dopo in Champions nella gara contro il Qarabağ (2-0).

Ma deve aspettare il 28 gennaio 2026 per segnare il suo primo gol con il Napoli, contro il Chelsea. Da quel momento tutti gli occhi sono su di lui, che riesce a ripetersi tre giorni dopo in campionato contro la Fiorentina.

L’infortunio lo ha frenato per due mesi, perdendo anche la possibilità di essere convocato da Rino Gattuso per i playoff in vista dei Mondiali. Il classe 2003 è rientrato in campo domenica scorsa contro il Pisa, giocando una ventina di minuti. E la prossima finestra di calciomercato potrebbe essere decisiva per lui.