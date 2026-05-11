Stadi Mondiali 2026, la guida ai 16 impianti tra USA, Canada e Messico: dall’Azteca al MetLife

Gli stadi dei Mondiali 2026 sono sedici, distribuiti su tre Paesi — Stati Uniti, Canada e Messico — per ospitare il primo Mondiale a 48 squadre e 104 partite della storia. Quasi il doppio rispetto al Qatar 2022. La partita inaugurale si gioca l’11 giugno 2026 a Città del Messico, allo storico Estadio Azteca (oggi ribattezzato Estadio Banorte per sponsorizzazione); la finale è in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. In mezzo, una mappa di cattedrali del football americano, dell’MLS e del calcio messicano. Tre fusi orari, dieci ore di volo da costa a costa, e un’unica Coppa del Mondo. L’Italia non ci sarà — terza esclusione consecutiva — ma il torneo resta il più grande mai organizzato.

Vediamo tutti gli stadi dei Mondiali 2026 uno per uno.

Estadio Azteca (Estadio Banorte), Città del Messico: tre Mondiali in un solo impianto

Lo Stadio più iconico del calcio mondiale, inaugurato nel 1966, è l’unico al mondo ad aver ospitato tre edizioni del Mondiale: 1970 (finale Brasile-Italia 4-1), 1986 (finale Argentina-Germania Ovest 3-2, il Mondiale di Maradona) e ora il 2026. Da maggio 2024 è stato ribattezzato Estadio Banorte per accordo di sponsorizzazione valido fino al torneo. Capienza dopo i recenti adeguamenti FIFA: circa 87.000 posti. Qui si gioca la partita inaugurale l’11 giugno 2026.

La sua caratteristica unica: i 2.240 metri di altitudine. È di gran lunga lo stadio più alto del torneo, e già nel 1970 si scoprì quanto la quota fosse decisiva sulle prestazioni atletiche (l’Italia di Brasile-Italia 1970, dopo i supplementari di Italia-Germania al 4-3 cinque giorni prima, ne pagò pegno). Per il 2026 sarà di nuovo un fattore tecnico-tattico.

MetLife Stadium, New York/New Jersey: la finale del 19 luglio 2026

82.500 posti, inaugurato nel 2010, casa dei New York Giants e dei New York Jets in NFL. Sorge a East Rutherford, in New Jersey, a pochi chilometri da Manhattan. Sarà lo stadio con più partite di tutto il torneo — otto in totale, finale del 19 luglio inclusa. È l’impianto con il programma più carico della Coppa del Mondo 2026.

Il campo di gioco, in configurazione NFL, è stretto rispetto agli standard FIFA: per il Mondiale verranno effettuati lavori di adeguamento sulla larghezza del prato e sostituzione del manto con erba naturale temporanea.

AT&T Stadium, Dallas: il colosso del Texas che ospita una semifinale

80.000 posti espandibili a oltre 100.000, inaugurato nel 2009, casa dei Dallas Cowboys. Soprannominato “Jerry’s World” dal nome del proprietario Jerry Jones. Il maxi-schermo sospeso al centro misura circa 49 metri di lato lungo, all’epoca dell’inaugurazione record assoluto al mondo (oggi superato da altri impianti). Lo stadio è coperto da un tetto retrattile.

AT&T Stadium ospita una delle due semifinali del Mondiale 2026.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta: l’altra semifinale, sotto il tetto a iride

Inaugurato nel 2017 con un costo di circa 1,5 miliardi di dollari, è casa degli Atlanta Falcons (NFL) e dell’Atlanta United (MLS). Capienza circa 71.000 posti per il calcio. La sua firma architettonica è la copertura formata da otto pannelli triangolari che si aprono come l’iride di un obiettivo fotografico: in 12 minuti si passa da stadio chiuso a stadio aperto. Ospita l’altra semifinale dei Mondiali 2026 (quella non assegnata a Dallas).

SoFi Stadium, Los Angeles: il gioiello tecnologico più costoso del mondo

Inaugurato nel 2020, è costato circa 5 miliardi di dollari ed è ancora lo stadio più costoso mai costruito. Capienza standard intorno ai 70.000 posti, espandibile fino a circa 100.000 per i grandi eventi. La copertura è in ETFE traslucido (lo stesso materiale dell’Allianz Arena di Monaco) e all’interno il maxi-schermo a doppia faccia “Infinity Screen” pende dal soffitto.

Casa dei Los Angeles Rams e dei Los Angeles Chargers in NFL, ha ospitato il Super Bowl LVI nel 2022. Sorge a Inglewood (area metropolitana di Los Angeles). C’è un problema tecnico: il campo è troppo stretto per gli standard FIFA, motivo per cui ai Mondiali 2026 verranno rimosse alcune file di sedute laterali per allargare il prato.

Gli altri stadi USA dei Mondiali 2026

Il torneo si completa negli Stati Uniti con sette ulteriori impianti, tutti casa di franchigie NFL o MLS:

Hard Rock Stadium, Miami Gardens (Florida). 65.000 posti, inaugurato nel 1987, casa dei Miami Dolphins e sede della finale per il terzo posto del Mondiale 2026.

NRG Stadium, Houston (Texas). 72.000 posti, inaugurato nel 2002, casa degli Houston Texans, tetto retrattile.

Arrowhead Stadium, Kansas City (Missouri). 76.000 posti, inaugurato nel 1972, casa dei Kansas City Chiefs.

Lumen Field, Seattle (Washington). 69.000 posti, inaugurato nel 2002, casa dei Seattle Seahawks e dei Seattle Sounders (MLS). Detiene il record di rumorosità per uno stadio sportivo all’aperto: 137,6 decibel registrati dai tifosi dei Seahawks. Per i Mondiali 2026 sarà uno degli stadi più caldi dal punto di vista del pubblico.

Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts. 65.000 posti, inaugurato nel 2002, casa dei New England Patriots e del New England Revolution (MLS). Sostituisce il vecchio Foxboro Stadium che già ospitò partite del Mondiale 1994.

Lincoln Financial Field, Filadelfia (Pennsylvania). 69.000 posti, inaugurato nel 2003, casa dei Philadelphia Eagles.

Levi’s Stadium, Santa Clara (California). 68.500 posti, inaugurato nel 2014, casa dei San Francisco 49ers. Primo stadio NFL con certificazione LEED Gold per sostenibilità ambientale. Tecnicamente è il più piccolo tra gli stadi USA del torneo.

Gli stadi messicani dei Mondiali 2026: Estadio Akron e Estadio BBVA

Oltre all’Azteca/Banorte, il Messico porta in dote altri due impianti moderni che completano il trittico.

Estadio Akron, Guadalajara. 49.850 posti, inaugurato nel 2010, casa del Chivas Guadalajara. Conosciuto anche come “Estadio Chivas” e soprannominato “el Volcán” per via della forma a cono rovesciato che ricorda una formazione vulcanica.

Estadio BBVA, Monterrey. 53.500 posti, inaugurato nel 2015, casa del Monterrey. Soprannominato “El Gigante de Acero” — il gigante d’acciaio — per la struttura esterna interamente in acciaio a vista. Considerato dagli architetti uno degli stadi più belli dell’America Latina.

Gli stadi canadesi dei Mondiali 2026: BMO Field e BC Place

BMO Field, Toronto (Ontario). Capienza permanente intorno ai 30.000 posti, casa del Toronto FC (MLS). Per i Mondiali 2026 è in corso un’espansione temporanea che porterà la capienza a circa 45.000-46.500 posti con tribune aggiuntive. È l’unico stadio del torneo a non avere un tetto e a non ospitare squadre della NFL.

BC Place, Vancouver (British Columbia). 54.500 posti, inaugurato nel 1983 e ristrutturato nel 2011, dotato di tetto retrattile in tessuto sospeso (uno dei più grandi al mondo del genere). Casa dei Vancouver Whitecaps (MLS) e dei BC Lions (Canadian Football League). Per il Canada, che ospita il suo primo Mondiale maschile in assoluto, è il palcoscenico principale.

I numeri dei Mondiali 2026: 48 squadre, 104 partite, 16 stadi

Per fissare la portata del torneo: 48 squadre (contro le 32 del Qatar 2022), 104 partite totali (contro le 64), tre Paesi ospitanti, 16 stadi. La capienza complessiva dei 16 impianti supera 1,1 milioni di posti a partita-pieno teorico. Quattro fusi orari coinvolti (dalla West Coast canadese al Messico atlantico). La partita inaugurale all’Azteca/Banorte sarà l’11 giugno 2026, la finale al MetLife il 19 luglio.