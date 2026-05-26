Spinazzola e il Napoli più vicini al rinnovo: operazione verso il traguardo

Lo riporta Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp. Quest’anno ha raccolto 42 presenze e messo a segno 3 gol in campionato contro Pisa, Roma e Lazio

Svecchiamento della rosa e taglio del monte ingaggi evidentemente non toccheranno Leonardo Spinazzola che, dopo mesi di tira e molla, sembra essere vicino a strappare un rinnovo di contratto. Lo riporta Fabrizio Romano nel suo canale WhatsApp dedicato al calciomercato.

Spinazzola, rinnovo a un passo

Riporta Romano:

“Leonardo Spinazzola e il Napoli più vicini al rinnovo: l’operazione procede verso il traguardo, aspettando il nuovo allenatore”. L’esterno classe ’93 aveva avuto un ottimo avvio di stagione, salvo poi calare vistosamente nelle ultime uscite. Quest’anno ha raccolto 42 presenze e messo a segno 3 gol in campionato contro Pisa, Roma e Lazio.

Lavori sulla corsia di destra

Nel frattempo gli azzurri pensano a rinforzare la corsia di destra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è vicino a chiudere per Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. Fabio Mandarini scrive che il terzino destro israeliano potrebbe essere il primo rinforzo per la fascia destra del nuovo Napoli post-Conte.