Spinazzola e il Napoli più vicini al rinnovo: operazione verso il traguardo

Lo riporta Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp. Quest’anno ha raccolto 42 presenze e messo a segno 3 gol in campionato contro Pisa, Roma e Lazio

Spinazzola e il Napoli più vicini al rinnovo: operazione verso il traguardo

Napoli 14/03/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Lecce / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Leonardo Spinazzola

Svecchiamento della rosa e taglio del monte ingaggi evidentemente non toccheranno Leonardo Spinazzola che, dopo mesi di tira e molla, sembra essere vicino a strappare un rinnovo di contratto. Lo riporta Fabrizio Romano nel suo canale WhatsApp dedicato al calciomercato.

Spinazzola, rinnovo a un passo

Riporta Romano:

“Leonardo Spinazzola e il Napoli più vicini al rinnovo: l’operazione procede verso il traguardo, aspettando il nuovo allenatore”. L’esterno classe ’93 aveva avuto un ottimo avvio di stagione, salvo poi calare vistosamente nelle ultime uscite. Quest’anno ha raccolto 42 presenze e messo a segno 3 gol in campionato contro Pisa, Roma e Lazio.

Napoli Spinazzola

 

Lavori sulla corsia di destra

Nel frattempo gli azzurri pensano a rinforzare la corsia di destra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è vicino a chiudere per Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. Fabio Mandarini scrive che il terzino destro israeliano potrebbe essere il primo rinforzo per la fascia destra del nuovo Napoli post-Conte.

Il club belga parte da una valutazione di circa 20 milioni di euro, mentre il Napoli avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore e starebbe lavorando per limare le ultime differenze economiche con l’Union. Khalaili, classe 2004, arriva da una stagione positiva in Belgio, chiusa con la vittoria di campionato e coppa nazionale. A livello personale ha collezionato 6 gol e 6 assist, con tre reti segnate anche in Champions League, una delle quali contro l’Atalanta.

Secondo il quotidiano, l’idea del Napoli sarebbe quella di affiancare Khalaili a Giovanni Di Lorenzo, permettendogli di crescere gradualmente sulla corsia destra. Il trasferimento potrebbe inoltre diventare il più oneroso di sempre per un calciatore nato in Israele, superando le cifre raggiunte in passato da Manor Solomon ed Eran Zahavi.