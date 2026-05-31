Spalletti pesca in casa Napoli: Juan Jesus a parametro zero per la difesa della Juve

Il CorSport scrive che di fronte alla probabile partenza di Bremer il nome nuovo è Juan Jesus, in scadenza di contratto con gli azzurri e già allenato da Spalletti sia alla Roma sia a Napoli

Il nome di Juan Jesus torna sul mercato, e stavolta a muoversi è la Juventus. Lo racconta il Corriere dello Sport: la difesa bianconera “dovrà fronteggiare la probabile partenza di Bremer”, e tra i profili individuati da Luciano Spalletti c’è proprio il brasiliano in uscita dal Napoli. Un intreccio che ha una sua logica precisa, fatta di conoscenza diretta e di convenienza economica.

“il nuovo nome è Juan Jesus, in scadenza di contratto col Napoli, che Spalletti ha avuto alle sue dipendenza sia alla Roma, sia nell’esperienza napoletana”

Perché proprio Juan Jesus

La pista nasce dal rapporto con l’allenatore. Spalletti ha avuto Juan Jesus alle sue dipendenze sia ai tempi della Roma sia nell’esperienza napoletana: lo conosce, sa cosa può dargli, e lo vedrebbe bene come tassello d’esperienza per una retroguardia da ricostruire. In più c’è il fattore prezzo: il difensore è in scadenza con il Napoli, e il suo addio agli azzurri è ormai cosa fatta, quindi si tratterebbe di un’operazione a parametro zero. Per una Juve che deve far quadrare i conti, è il tipo di occasione su misura.

Non è la prima volta, peraltro, che il brasiliano finisce sotto i riflettori: di recente aveva fatto parlare di sé per l’assenza ingiustificata a un allenamento del Napoli, restando irreperibile per ore. Segnali di un rapporto ormai ai titoli di coda.

La Juve che pesca in casa Napoli

Il dettaglio interessante è un altro: Juan Jesus non è l’unico ex (o quasi) di area partenopea sul taccuino bianconero. Tra le alternative per la difesa, scrive il CdS, ci sono Kim del Bayern Monaco e Muharemovic del Sassuolo. E Kim è un altro grande pallino di Spalletti, suo pupillo proprio ai tempi dello scudetto di Napoli: non a caso si era già parlato di un suo possibile ritorno in Italia alla Juventus, in prestito, legato all’addio di Bremer. Una Juve sempre più “napoletana” nelle idee, coerente con il progetto in stile Gasperini che Spalletti vuole proporre a Elkann.

Gli altri nomi di Spalletti

La spesa bianconera non si ferma alla difesa. Per la porta, visto che il Liverpool ha bloccato Alisson, il CdS fa i nomi di Mamardashvili (sempre dei Reds) e di De Gea, il portiere della Fiorentina che guadagna 5 milioni a stagione. A centrocampo, invece, Spalletti vuole «un centrocampista che possa alzare il tasso tecnico»: sfumato Bernardo Silva, le idee portano a Brahim Diaz del Real Madrid e Reijnders del Manchester City.