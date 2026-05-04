Sinner a Roma potrebbe sfidare altri quattro italiani, possibile scontro con Berrettini al terzo turno

Potrebbe esserci Sonego agli ottavi di finale, mentre Cobolli e Musetti solo in semifinale e finale. Sinner non ha mai vinto gli Internazionali di Roma, il suo miglior risultato è la finale dello scorso anno, persa contro Alcaraz.

Stamani è stato svelato il sorteggio per gli Internazionali di Roma (5-17 maggio), a cui prenderà parte anche Jannik Sinner, che debutterà contro Ofner o Michelsen. Tuttavia, l’altoatesino potrebbe incontrare altri quattro tennisti italiani sul suo cammino verso la vittoria di un torneo in cui non è mai riuscito ad alzare il trofeo.

I potenziali sfidanti di Sinner

Al terzo turno potrebbe esserci la sfida contro Matteo Berrettini; l’ultimo incontro tra loro era finito 3 set a 1 per il numero uno al mondo, a Wimbledon 2024. Ma non solo Berrettini. Nel cammino di Sinner ci potrebbe essere un altro ostacolo italiano, ovvero Lorenzo Sonego agli ottavi.

In un’eventuale semifinale e finale, è possibile che contro l’altoatesino ci siano Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti; contro quest’ultimo, numero 11 al mondo, l’ultima sfida risale ai quarti degli Us Open dello scorso anno, quando Sinner la spuntò in tre set a zero.

L’altoatesino non ha mai vinto gli Internazionali di Roma

Nonostante i numerosi trofei ottenuti in questi anni, l’altoatesino ha giocato venti partite finora agli Internazionali di Roma, senza mai riuscire a vincere il torneo. Il suo miglior risultato risale allo scorso anno, quando raggiunse la finale e perse contro Carlos Alcaraz.

Nelle altre partecipazioni, non era mai riuscito a superare i quarti di finale; ci era andato vicino nel 2022, quando però fu Stefanos Tsitsipas ad avere la meglio.