Sinner a Roma potrebbe sfidare altri quattro italiani, possibile scontro con Berrettini al terzo turno

Potrebbe esserci Sonego agli ottavi di finale, mentre Cobolli e Musetti solo in semifinale e finale. Sinner non ha mai vinto gli Internazionali di Roma, il suo miglior risultato è la finale dello scorso anno, persa contro Alcaraz.

Sinner a Roma potrebbe sfidare altri quattro italiani, possibile scontro con Berrettini al terzo turno

Italy's Jannik Sinner reacts as he plays against Spain's Carlos Alcaraz during the Monte Carlo ATP Masters Series Tournament final tennis match on Court Rainier III at the Monte-Carlo Country Club in Roquebrune-Cap-Martin, south-eastern France on April 12, 2026. Valery HACHE / AFP

Stamani è stato svelato il sorteggio per gli Internazionali di Roma (5-17 maggio), a cui prenderà parte anche Jannik Sinner, che debutterà contro Ofner o Michelsen. Tuttavia, l’altoatesino potrebbe incontrare altri quattro tennisti italiani sul suo cammino verso la vittoria di un torneo in cui non è mai riuscito ad alzare il trofeo.

I potenziali sfidanti di Sinner

Al terzo turno potrebbe esserci la sfida contro Matteo Berrettini; l’ultimo incontro tra loro era finito 3 set a 1 per il numero uno al mondo, a Wimbledon 2024. Ma non solo Berrettini. Nel cammino di Sinner ci potrebbe essere un altro ostacolo italiano, ovvero Lorenzo Sonego agli ottavi.

In un’eventuale semifinale e finale, è possibile che contro l’altoatesino ci siano Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti; contro quest’ultimo, numero 11 al mondo, l’ultima sfida risale ai quarti degli Us Open dello scorso anno, quando Sinner la spuntò in tre set a zero.

L’altoatesino non ha mai vinto gli Internazionali di Roma

Nonostante i numerosi trofei ottenuti in questi anni, l’altoatesino ha giocato venti partite finora agli Internazionali di Roma, senza mai riuscire a vincere il torneo. Il suo miglior risultato risale allo scorso anno, quando raggiunse la finale e perse contro Carlos Alcaraz.

Nelle altre partecipazioni, non era mai riuscito a superare i quarti di finale; ci era andato vicino nel 2022, quando però fu Stefanos Tsitsipas ad avere la meglio.

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