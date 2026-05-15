“Se non sei disposto a morire non puoi vincere”: il ciclismo è diventato uno sport estremo

Per la Faz il ciclismo ha un problema, ed è un problema generazionale: i giovani se ne fregano del rischio che si corre e osano troppo

Il ciclismo su strada è diventato quasi uno sport estremo. Le volate, soprattutto. Che seguono un principio semplice – scrive la Faz – “tutti conoscono le regole, ma nessuno le rispetta”. E in quei momenti contano sì le gambe, ma anche tantissimo il coraggio. Il giornale tedesco coglie lo spunto del devastante incidente di massa che si è verificato nello sprint finale della prima tappa del Giro d’Italia per sviscerare un tema: sta diventando pericolosissimo (e spettacolare). E “sembra che nel gruppo sia scoppiato un vero e proprio conflitto generazionale”.

I giovani se ne fregano dei rischi del ciclismo

Rolf Aldag, ex ciclista professionista, poi team manager e ora commentatore televisivo dice che come velocista, con il tempo si acquisiscono routine e classe, “ma non si vince se non si è più disposti a dare il massimo”. I corridori più giovani, invece, spesso “non si preoccupano affatto” di una caduta. “Sono tutti pazzi”.

“Se non aver rischiato la vita in una gara è considerato uno svantaggio significativo, allora quello sport ha un problema. E va affrontato immediatamente”, conclude la Faz.