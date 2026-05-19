Sarri non aspetta altro, guadagnerebbe un terzo di Conte

È Maurizio Sarri il favorito alla successione di Conte nel Napoli. Sarebbe un ritorno, il secondo nell’era De Laurentiis. Il primo, Mazzarri, è finito malissimo. De Laurentiis ci sta ancora pensando ma al momento tutto sembra propendere il Comandante dei 91 punti, l’uomo della cosiddetta Grande Bellezza. Vengono i brividi al pensiero che si tornerà a parlare di Grande Bellezza, di popolo. Ma la vita è questa, bisogna accettarla. Per la Gazzetta Sarri e Allegri sono alla pari favoriti ma la realtà sembra dare in pole position il toscano nato a Napoli.

Il Mattino, con Pino Taormina, scrive che la proposta è

un triennale con quota fissa 2,6 milioni di euro, più i premi per la Champions che possono portarlo a circa 3,2 milioni.

Sarri, solo De Laurentiis può cambiare idea

Quindi il toscano nato a Napoli guadagnerebbe un terzo di Antonio Conte. E in effetti il mercato non mente quasi mai.

Il quotidiano napoletano prosegue e dichiara che

l’accordo a portata di mano, sempre che nel frattempo De Laurentiis non cambi idea. Il sì di Sarri è scontato, non attende altro.

Inoltre

Sarri avrebbe fatto sapere che Lang, Marianucci, Rafa Marin, Beukema e Gilmour sarebbero i primi acquisti del suo Napoli.

Musica per le orecchie di De Laurentiis che deve ridurre il monte ingaggi, abbassare l’età media e dimostrare che calciatori validi sono stati esclusi e/o emarginati. Ora bisogna aspettare. E sperare da parte nostra (Napolista) in un colpo di coda. Altrimenti andremo incontro al destino.