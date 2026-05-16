Salah annuncia l’addio: “Voglio che il Liverpool torni a vincere anche dopo di me”
Dopo nove stagioni, 255 gol e otto trofei maggiori, l'egiziano saluterà Anfield al termine del campionato. Per il futuro, le piste di mercato portano all'Atlético Madrid, Stati Uniti o in Arabia Saudita.
Mohamed Salah lascerà il Liverpool al termine dell’attuale stagione. L’attaccante era arrivato ad Anfield nell’estate 2017 e, in nove stagioni con il club inglese, ha collezionato 435 presenze condite da 257 gol. Un bottino clamoroso che lo piazza stabilmente al terzo posto dei migliori marcatori di tutti i tempi dei Reds, dietro solo a mostri sacri come Ian Rush (346) e Roger Hunt (285).
Straordinario anche il suo impatto in campo internazionale: con 53 reti è il miglior marcatore della storia del club nelle competizioni europee. Otto i trofei maggiori vinti: due Premier League, una Champions League, una FA Cup, due Coppe di Lega, il Mondiale per Club Fifa e una Supercoppa Uefa. A livello individuale, l’egiziano saluta detenendo il record di 4 Scarpe d’Oro della Premier League e ben 3 premi come Giocatore dell’Anno (primo a riuscirci nella storia).
🚨🔥 Mo Salah: “I want to see Liverpool go back to being the HEAVY METAL ATTACKING TEAM that opponents fear and back to being a team that wins trophies”.
“That is the football I know how to play and that is the identity that NEEDS to be recovered and kept for good”. pic.twitter.com/KaH0CDw4nO
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026
La lettera di Mohamed Salah
Mohamed Salah potrebbe presto lasciare il Liverpool. L’attaccante egiziano, arrivato ad Anfield nell’estate 2017 e protagonista assoluto dei successi dell’era Klopp (tra cui una Champions League e una Premier League), sta vivendo un momento di profonda frustrazione a causa della stagione negativa della squadra. Nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e un valore di mercato stimato in 30 milioni di euro, il 33enne ha lanciato un inequivocabile segnale di addio attraverso una lettera aperta.
Questo il messaggio di Salah:
“Ho visto questo club passare dagli scettici ai credenti, e dai credenti ai campioni. C’è voluto duro lavoro e ho sempre fatto tutto il possibile per aiutare il club ad arrivarci. Niente mi rende più orgoglioso di questo. Crollare verso l’ennesima sconfitta in questa stagione è stato molto doloroso e non è ciò che i nostri tifosi meritano”.
L’attaccante ha poi dettato la linea per il futuro del club, chiarendo la sua imminente separazione:
“Voglio vedere il Liverpool tornare a essere la squadra offensiva e heavy metal che gli avversari temono, e tornare a essere una squadra che vince trofei. Quello è il calcio che so giocare e quella è l’identità che deve essere recuperata e mantenuta per sempre. Non è negoziabile e chiunque si unisca a questo club dovrebbe adattarvisi. Vincere qualche partita qua e là non è ciò che il Liverpool dovrebbe fare. Tutte le squadre vincono le partite. Il Liverpool sarà sempre un club che significa molto per me e per la mia famiglia. Voglio vederlo avere successo per molto tempo dopo che me ne sarò andato”.
Un monito chiaro per una squadra che sta faticando a ritrovare la propria identità, che si chiude con la promessa di lottare fino all’ultimo giorno utile: “Come ho sempre detto, qualificarsi per la Champions League della prossima stagione è il minimo indispensabile e farò di tutto per farlo accadere“.
I have witnessed this club go from doubters to believers, and from believers to champions. It took hard work and I always did everything I could to help the club get there. Nothing makes me prouder than that.
Us crumbling to yet another defeat this season was very painful and… pic.twitter.com/xsnD14QLTQ
— Mohamed Salah (@MoSalah) May 16, 2026
Le ultime di mercato sull’attaccante egiziano
E ora il 33enne dove giocherà? Il portale specializzato Transfermarkt inserisce già la spunta “in partenza” sul suo profilo. Le sirene di mercato non mancano e arrivano da ben tre continenti diversi. Le piste più calde registrate nei recenti rumor portano in Spagna, all’Atlético de Madrid, negli Stati Uniti con la neonata franchigia di MLS del San Diego, e infine nella ricca Saudi Pro League con l’interesse dell’Al-Ittihad. Starà all’egiziano, decidere se tentare un’ultima sfida nell’Europa che conta sotto la guida di Simeone, o se accettare un ricco contratto oltreoceano o in Arabia Saudita.