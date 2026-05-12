Roma-Lazio alle 20.45, lo ha deciso il prefetto. Ma la Lega Serie A si oppone e ricorre al Tar: è scontro

Clima teso, scrive Schira. La Lega Serie A è contraria. Per la zona Champions è prevista la contemporaneità, quindi se il derby si gioca lunedì alle 20.45 anche Pisa-Napoli e le altre dovrebbero giocarsi a quell'ora

Roma-Lazio alle 20.45, lo ha deciso il prefetto. Ma la Lega Serie A si oppone e ricorre al Tar: è scontro

Db Riad (Arabia Saudita) 06/01/2025 - finale Supercoppa Italiana / Inter-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luigi De Siervo.Ezio Simonelli

Alla fine sembrava esserci stato e invece no. È scontro tra lo Stato e la Lega Serie A. Il prefetto ha disposto che il derby per motivi di sicurezza si giocherà lunedì alle 20.45 e di conseguenza anche le altre partite della zona Champions, ossia Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Como-Parma e Fiorentina-Juventus.

Ma la Lega Serie A si oppone, come riporta il giornalista Nicolò Schira, e addirittura fa ricorso al Tar:

La Lega #SerieA contraria alla decisone arrivata dalla Prefettura di Roma in merito allo slittamento a lunedì del Derby Roma-Lazio (e altre 4 gare per la contemporaneità) inizialmente calendarizzato da via Rosellini per domenica alle 12.30. Braccio di ferro e clima teso

Sul sito della Lega Serie A le partite sono ancora programmate per domenica alle 12.30.

Roma-Lazio, un caos all’italiana

La decisione è stata Prefettura dove si è svolta la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In precedenza le autorità si erano schierate contro le partite alle 12.30 (a Roma si giocano gli Internazionali di tennis).

Sull’argomento è intervenuto a gamba tesa il presidente della regione Lazio Francesco Rocca:

“L’annuncio di De Siervo sull’orario di gioco del derby mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Più saggio far giocare il derby lunedì. Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo pianificare prima. Mi auguro che il ministro Piantedosi e il prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio”

La Prefettura ha deciso

Alla fine la Prefettura ha deciso per lo slittamento del match che si terrà lunedì alle 20:45. La nota:
Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45″.

In seguito, sono arrivate le dichiarazioni dell’ad della Serie A Luigi De Siervo:

Ormai è deciso che il derby di Roma si gioca lunedì? Non credo proprio. Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità“.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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