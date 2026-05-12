Roma-Lazio alle 20.45, lo ha deciso il prefetto. Ma la Lega Serie A si oppone e ricorre al Tar: è scontro
Clima teso, scrive Schira. La Lega Serie A è contraria. Per la zona Champions è prevista la contemporaneità, quindi se il derby si gioca lunedì alle 20.45 anche Pisa-Napoli e le altre dovrebbero giocarsi a quell'ora
Alla fine sembrava esserci stato e invece no. È scontro tra lo Stato e la Lega Serie A. Il prefetto ha disposto che il derby per motivi di sicurezza si giocherà lunedì alle 20.45 e di conseguenza anche le altre partite della zona Champions, ossia Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Como-Parma e Fiorentina-Juventus.
Ma la Lega Serie A si oppone, come riporta il giornalista Nicolò Schira, e addirittura fa ricorso al Tar:
La Lega #SerieA contraria alla decisone arrivata dalla Prefettura di Roma in merito allo slittamento a lunedì del Derby Roma-Lazio (e altre 4 gare per la contemporaneità) inizialmente calendarizzato da via Rosellini per domenica alle 12.30. Braccio di ferro e clima teso
La Lega #SerieA contraria alla decisone arrivata dalla Prefettura di Roma in merito allo slittamento a lunedì del Derby Roma-Lazio (e altre 4 gare per la contemporaneità) inizialmente calendarizzato da via Rosellini per domenica alle 12.30. Braccio di ferro e clima teso
— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 12, 2026
Ricorso al TAR della Lega #SerieA per impugnare la decisone della Prefettura di Roma sullo spostamento del Derby Roma-Lazio da domenica a lunedì e conseguente slittamento delle altre gare Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma https://t.co/ClRTgDAJNf
— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 12, 2026
Sul sito della Lega Serie A le partite sono ancora programmate per domenica alle 12.30.
Roma-Lazio, un caos all’italiana
La decisione è stata Prefettura dove si è svolta la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In precedenza le autorità si erano schierate contro le partite alle 12.30 (a Roma si giocano gli Internazionali di tennis).
Sull’argomento è intervenuto a gamba tesa il presidente della regione Lazio Francesco Rocca:
“L’annuncio di De Siervo sull’orario di gioco del derby mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Più saggio far giocare il derby lunedì. Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo pianificare prima. Mi auguro che il ministro Piantedosi e il prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio”
La Prefettura ha deciso
In seguito, sono arrivate le dichiarazioni dell’ad della Serie A Luigi De Siervo:
“Ormai è deciso che il derby di Roma si gioca lunedì? Non credo proprio. Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità“.