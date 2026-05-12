Roma-Lazio alle 20.45, lo ha deciso il prefetto. Ma la Lega Serie A si oppone e ricorre al Tar: è scontro

Alla fine sembrava esserci stato e invece no. È scontro tra lo Stato e la Lega Serie A. Il prefetto ha disposto che il derby per motivi di sicurezza si giocherà lunedì alle 20.45 e di conseguenza anche le altre partite della zona Champions, ossia Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Como-Parma e Fiorentina-Juventus.

Ma la Lega Serie A si oppone, come riporta il giornalista Nicolò Schira, e addirittura fa ricorso al Tar:

La Lega #SerieA contraria alla decisone arrivata dalla Prefettura di Roma in merito allo slittamento a lunedì del Derby Roma-Lazio (e altre 4 gare per la contemporaneità) inizialmente calendarizzato da via Rosellini per domenica alle 12.30. Braccio di ferro e clima teso