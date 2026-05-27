Perché i tennisti possono giocare 5 set al giorno per due settimane e i calciatori no?

Lo ha chiesto il Telegraph a un po' di specialisti. La risposta breve è che ogni sport ha la sua fatica, ma quella del tennis è un po'... speciale

Perché il tennis sì, e gli altri sport no? Il calcio per esempio: immaginate se un giorno la Fifa annunciasse che bisogna giocare 15 partite in due settimane per vincere il Mondiale. La formula di uno Slam, insomma. Il fatto è che 21 ore di gioco in due settimane, in media sono per i tennisti – come direbbe Novak Djokovic – “14 giorni lavorativi normali” se vuoi vincere, come Sinner, il Roland Garros. E’ una singolarità assoluta, questa del tennis. E il Telegraph ha deciso di analizzarla e di provare a spiegarla.

“Non è un confronto equo”, dice la dottoressa Anna Fitzpatrick, docente di analisi delle prestazioni presso l’Università di Loughborough. “È come confrontare mele con pere, perché i due sport hanno esigenze fisiche, fisiologiche e percettive fondamentalmente diverse. Un campo da calcio è di circa 7.000 metri quadrati. Un campo da tennis è di poche centinaia di metri quadrati e un tennista ne percorre solo la metà, perché si trova sempre da un lato della rete. Tradotto in distanza totale, un calciatore percorre tra gli otto e i tredici chilometri a partita, mentre un tennista percorre tra i due e i cinque chilometri a partita su un campo in cemento o terra battuta, e meno su un campo in erba perché gli scambi e la velocità di gioco sono più rapidi”.

Calcio e tennis, come confrontare le mele con le pere

“Gli sprint nel calcio si svolgono generalmente su distanze più lunghe. Se si percorrono 100 metri, ci vogliono 10-15 metri prima di raggiungere la velocità massima”, aggiunge il dottor Fitzpatrick, ex tennista professionista che ha giocato anche in doppio a Wimbledon nel 2007 e nel 2008. “I tennisti raramente raggiungono la loro velocità massima su un campo, perché il campo è troppo piccolo. Arrivano alla palla prima di aver avuto il tempo di raggiungere la loro velocità massima. Quindi i calciatori hanno bisogno di accelerazioni più lunghe e raggiungono velocità massime più elevate più spesso. Ciò significa anche che il gioco richiede maggiori forze di decelerazione che attraversano il corpo, così come cambi di direzione che causano ulteriori stress. Nel calcio, le esigenze legate al cambio di direzione sono più istantanee. Si reagisce al movimento dell’avversario. Nel tennis, si sa dove andrà la palla. Si accelera per colpire la palla, ma si tende a iniziare a decelerare prima di colpirla. Quindi il profilo di decelerazione è molto diverso. In sostanza, il calcio ha un impatto maggiore e forze maggiori che attraversano il corpo, soprattutto perché è uno sport di contatto. Ciò richiede più tempo di recupero tra le partite”.

Ovviamente vale un po’ per tutti gli sport di squadra e quelli individuali: “Le dinamiche di squadra nel calcio, nel rugby o nel football americano richiedono una consapevolezza a 360 gradi. Il campo visivo di un tennista è direttamente davanti a lui; non deve preoccuparsi di essere colpito da dietro. Un altro fattore è che ci sono meno pause nel calcio. A livello percettivo, non ci si può mai disconnettere. Il tennis è più stop-and-go. Anche a livello strategico, ci si può concedere una pausa”.

Credere di poter resistere più a lungo dell’avversario fa “un’enorme differenza”

“La preparazione per una partita di cinque ore richiede molti anni di allenamento”, continua Fitzpatrick. Il quale fa un esempio pratico: “Ho lavorato con Jez Green, il preparatore atletico che ha lavorato con Murray e Raducanu, e la sua filosofia è sempre stata quella di allenarci per essere più in forma, più veloci e più forti di quanto ci sarebbe mai servito su un campo da tennis. Se giocavamo tre ore di tennis in un giorno, dovevamo fare la stessa quantità di allenamento fisico lo stesso giorno“.

“Lo collega alla psicologia perché la sua ambizione è che ogni volta che uno dei suoi giocatori scende in campo e crede veramente di non poter essere battuto perché non pensa di non essere abbastanza in forma, abbastanza veloce e abbastanza forte, riesca a resistere più a lungo dell’avversario. Questa convinzione può fare un’enorme differenza per un giocatore”.

“Inoltre, incoraggiava i giocatori a non mostrare mai segni di stanchezza. Potevamo fare 12 sprint di 400 metri intorno a una pista, con un minuto di pausa tra uno e l’altro, e non ci era mai permesso di mettere le mani sulle ginocchia e piegarci per la fatica. Diceva: anche se sei distrutto dopo un punto, tieni la schiena dritta e guarda l’avversario. Se è esausto, ti guarda e si chiede come faccia a rimanere in piedi dritto dopo tutto questo?”.

“Ai massimi livelli, ogni sport ha un profilo unico. Chiedete a un tennista di giocare una partita di calcio in Premier League e si stancherà più velocemente. Chiedete a un calciatore di giocare a tennis e potrebbe essere distrutto dopo poche partite”.