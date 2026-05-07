Pastorello (agente Lukaku): “Romelu tonerà in Belgio, ma non quest’estate”

“Sono convinto che un giorno ci tornerà al 100% (all’Anderlecht, ndr), ma se mi chiedi se succederà già quest’estate, io non credo. Per me Romelu resta un attaccante straordinario, anche se questa stagione è stata davvero complicata per lui. Però ha ancora tantissima energia e grande motivazione”.

Dove se lo immagina?

“Sono certo che farà un grande Mondiale e penso che il prossimo anno rivedremo Romelu ai suoi massimi livelli. E chiaramente, se parliamo di un Lukaku al top della forma, allora me lo immagino ancora nei grandi club dei campionati più importanti al mondo. Al momento non vedo ancora possibile un suo ritorno in Belgio”.

Lukaku, una stagione che grida vendetta

Purtroppo, quel maledetto infortunio del 14 agosto contro l’Olympiacos ha stravolto sia i suoi piani sia quelli del Napoli che, sul belga, aveva costruito gran parte delle fortune del quarto scudetto: la capacità di fare da boa per gli inserimenti dei compagni era stata una delle chiavi della cavalcata tricolore.

Gli azzurri e Conte hanno dovuto reinventarsi parecchio e, ad agosto, non c’erano i tempi per farlo con Hojlund, che ha dovuto imparare anche a fare sportellate. Chissà che stagione sarebbe stata con Big Rom fin dall’inizio. Ma ormai tant’è.