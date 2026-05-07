Pastorello (agente Lukaku): “Romelu tonerà in Belgio, ma non quest’estate”
A Dazn Belgio: "Sono certo che farà un grande Mondiale e penso che il prossimo anno rivedremo Romelu ai suoi massimi livelli. Me lo immagino ancora nei top club europei"
Mg Verona 28/02/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport
nella foto: Romelu Lukaku
Dopo il ritorno a Castel Volturno e il reintegro in rosa — metterlo fuori non sarebbe servito a nessuno — Lukaku cercherà di dare il massimo nelle ultime tre partite del Napoli, utili a blindare il secondo posto. Poi si concentrerà sull’attesissimo Mondiale. Il futuro? A parlarne è stato il suo agente, Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di Dazn Belgio.
Pastorello sul futuro di Lukaku
“Sono convinto che un giorno ci tornerà al 100% (all’Anderlecht, ndr), ma se mi chiedi se succederà già quest’estate, io non credo. Per me Romelu resta un attaccante straordinario, anche se questa stagione è stata davvero complicata per lui. Però ha ancora tantissima energia e grande motivazione”.
Dove se lo immagina?
“Sono certo che farà un grande Mondiale e penso che il prossimo anno rivedremo Romelu ai suoi massimi livelli. E chiaramente, se parliamo di un Lukaku al top della forma, allora me lo immagino ancora nei grandi club dei campionati più importanti al mondo. Al momento non vedo ancora possibile un suo ritorno in Belgio”.
Lukaku, una stagione che grida vendetta
Purtroppo, quel maledetto infortunio del 14 agosto contro l’Olympiacos ha stravolto sia i suoi piani sia quelli del Napoli che, sul belga, aveva costruito gran parte delle fortune del quarto scudetto: la capacità di fare da boa per gli inserimenti dei compagni era stata una delle chiavi della cavalcata tricolore.
Gli azzurri e Conte hanno dovuto reinventarsi parecchio e, ad agosto, non c’erano i tempi per farlo con Hojlund, che ha dovuto imparare anche a fare sportellate. Chissà che stagione sarebbe stata con Big Rom fin dall’inizio. Ma ormai tant’è.