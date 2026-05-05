Lukaku torna a Castel Volturno, il Napoli lo faccia giocare (è meglio)

Il ritorno di Lukaku a Castel Volturno. E stavolta incontrerà Conte. Il belga è tornato nella notte e oggi si ripresenterà in allenamento. Conte si era lamentato che nella toccata e fuga napoletana, il belga non aveva bussato alla sua porta.

Ricordate, post vittoria sulla Cremonese:

“No, non ho avuto l’opportunità di parlarci. So che un nostro dirigente ci ha parlato, è venuto al centro, l’ufficio mio era lì. Però nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto davvero tanto. Mi sarei aspettato un saluto, un messaggio. Però in queste situazioni l’allenatore deve cercare di capire un po’ tutti, ma nessuno cerca di capire l’allenatore.”

Repubblica, con Pasquale Tina, si chiede:

Adesso dovrebbe esserci un confronto per capire quale direzione prendere in vista delle ultime tre partite di campionato. Lukaku resterà fuori rosa oppure tornerà ad allenarsi in gruppo?

Lukaku, quale futuro lo attende?