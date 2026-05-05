Lukaku torna a Castel Volturno, il Napoli lo faccia giocare (è meglio)

Repubblica: "Lukaku resterà fuori rosa oppure tornerà ad allenarsi in gruppo?". Ma avrebbe davvero senso prendere una decisione così drastica?

Lukaku torna a Castel Volturno, il Napoli lo faccia giocare (è meglio)

Db Bergamo 22/02/2026 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku

Il ritorno di Lukaku a Castel Volturno. E stavolta incontrerà Conte. Il belga è tornato nella notte e oggi si ripresenterà in allenamento. Conte si era lamentato che nella toccata e fuga napoletana, il belga non aveva bussato alla sua porta.

Ricordate, post vittoria sulla Cremonese:

“No, non ho avuto l’opportunità di parlarci. So che un nostro dirigente ci ha parlato, è venuto al centro, l’ufficio mio era lì. Però nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto davvero tanto. Mi sarei aspettato un saluto, un messaggio. Però in queste situazioni l’allenatore deve cercare di capire un po’ tutti, ma nessuno cerca di capire l’allenatore.”

Repubblica, con Pasquale Tina, si chiede:

Adesso dovrebbe esserci un confronto per capire quale direzione prendere in vista delle ultime tre partite di campionato. Lukaku resterà fuori rosa oppure tornerà ad allenarsi in gruppo?

Lukaku, quale futuro lo attende?

Lo strappo era avvenuto durante le amichevoli di marzo, disertate dal belga per cercare di recuperare al meglio la condizione. Il problema? Aveva già deciso di farlo in Belgio, lontano dal Napoli, che — non essendo stato avvisato — si è ritrovato spiazzato da tale decisione. Conte, dal canto suo, si è fin da subito allineato alla posizione della società.

Ora, stabilito che non è possibile capire fino in fondo chi abbia torto o ragione — non conoscendo tutti i retroscena e le motivazioni — resta da capire come comportarsi per il futuro.

Ha senso metterlo fuori rosa? Sarebbe fondamentalmente una scelta più simbolica che tecnica. Da un lato servirebbe a ribadire le regole dello spogliatoio e l’autorità del club; dall’altro rischierebbe di essere controproducente, perché il Napoli è ancora in piena corsa per chiudere al meglio la stagione e potrebbe aver bisogno anche di lui, se in condizione. Molto dipenderà da questo confronto con Conte. Speriamo possa concludersi per il meglio.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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