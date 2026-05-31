Osimhen verso l’addio al Galatasaray: il ct della Nigeria lo lascia fuori e svela il motivo di mercato

Éric Chelle ha escluso l'attaccante dai convocati per le amichevoli contro Polonia e Portogallo, spiegando la scelta con un retroscena di mercato. Tradotto: l'avventura di Osimhen al Galatasaray potrebbe già essere giunta al capolinea

Una semplice lista di convocati si è trasformata in uno scoop di mercato. Il futuro di Victor Osimhen al Galatasaray è di nuovo in discussione, e a sollevare il dubbio è stato il commissario tecnico della Nigeria, Éric Chelle, che ha lasciato il centravanti fuori dai convocati per le amichevoli europee contro Polonia e Portogallo.

La dichiarazione del ct

A spiegare l’esclusione è stato lo stesso selezionatore, con parole che vanno ben oltre la semplice gestione atletica. Secondo quanto riportato, Éric Chelle, ct della Nigeria ha motivato così la scelta:

“Potrebbe cambiare club, non è positivo far giocare chi non è al 100%”.

Una frase che è insieme una giustificazione e un’anticipazione: il selezionatore lascia intendere di sapere che il bomber è in una fase delicata della sua carriera, con una trattativa che potrebbe portarlo lontano da Istanbul. Preferisce così non rischiarlo in amichevole, a poche settimane da snodi di mercato che potrebbero ridisegnarne il futuro.

Un anno e via?

Se confermato, sarebbe un altro capitolo della carriera tormentata dell’ex azzurro. Osimhen era arrivato al Galatasaray accolto come un re — al punto che, dopo il titolo turco, si era preso pure la scena sfottendo i tifosi del Fenerbahce. Ma un addio dopo una sola stagione rimetterebbe in moto tutto il mercato dei grandi centravanti, con il suo nome accostato a diverse big: di recente i bookmaker lo davano come possibile prossimo numero 9 della Juventus, mentre non si è mai spento del tutto il sogno di un tridente al Real Madrid con Vinicius e Mbappé.