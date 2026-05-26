Noah (quasi) come Pulici: “I genitori vincono la lotteria col talento dei figli, andrebbero educati”

“Sono quarant’anni della mia vita, ma sono nonno, ho sei figli… Ci sono altre priorità. Il tennis è il mio passato”, dice Yannick Noah. Che da leggenda del tennis francese in questi giorni, come ogni anno quando c’è il Roland Garros, torna in pagina con mille interviste mai banali. Per esempio a L’Equipe parla del futuro del tennis da un punto di vista laterale che laterale non è: noi guardiamo ai ragazzini talentuosi, invece dovremmo allenare i loro genitori. Oggi fa il coordinatore nazionale presso la Federazione Francese di Tennis (FFT) e non si sognerebbe mai di citare la celebre massima di Pulici “la squadra ideale è una squadra di orfani”, ma il punto è quello. Anche e soprattutto nel tennis.

“I genitori vincono la lotteria”

All’inizio della carriera, dice, è fondamentale “avere una rete di supporto è fondamentale. Circondati di persone competenti, persone di cui ti fidi. È importante avere un familiare al proprio fianco. Se possibile, i tuoi genitori, perché sono gli unici che ti amano incondizionatamente, qualunque cosa accada. Ma anche i genitori hanno bisogno di supporto. Perché, all’improvviso, vinci alla lotteria. Lo sogniamo tutti, è fantastico, ma è proprio in quei momenti che hai bisogno di sostegno”.

“I tuoi genitori sono gli unici che ti difenderanno in qualsiasi circostanza. Il tuo agente può andarsene. Un allenatore può andarsene. Tua madre non ti abbandona mai. Anche se, da un giorno all’altro, sei tu a dover pagare il mutuo. E questo cambia un po’ le cose. Se sei il più giovane e all’improvviso ti ritrovi a dover pagare tutto per i tuoi fratelli maggiori… Molte cose invisibili possono essere fonte di tensione. Ed è qui che diventa importante avere qualcuno della famiglia o una persona qualificata che guidi il progetto e permetta al giocatore di sentirsi tranquillo. E se riesci a spegnere il telefono per qualche giorno alla settimana, avrai maggiori possibilità di successo”.

I social e la negatività

Per Noah “i social media possono portare molte cose, ma sono davvero tossici. Siamo tutti ipersensibili. Se domani dieci ragazzi ti dicono “Quello che stai facendo è fantastico” e poi un altro ti dice “Mi stai dando fastidio”, penserai solo a lui per quattro giorni. Siamo sempre influenzati dalla negatività. È importante essere in grado di parlarne, di distaccarsene il più possibile e, soprattutto, di non leggerla. Conosco alcuni ragazzi che passano tutto il giorno sui social media a controllare cosa si dice di loro. Finiscono per cambiare atteggiamento e non sono più se stessi. Il gioco, il rovescio a due mani, la posizione aperta… OK, ma per riuscire a farlo ogni giorno, devi riempire le ore che hai a disposizione dopo le partite con cose positive. Esci, vai al cinema o in un museo, leggi un buon libro. Altrimenti, ti “bloccherai”. La routine è difficile. E la routine sotto stress… Perché la partita è stressante. Non ti diverti. Ti diverti solo sul match point, tutto qui. Il supporto mentale è essenziale. Il numero di ragazzi che crollano sotto la pressione o non hanno un sistema di supporto che dica loro di fare qualcos’altro… È incredibile quanto possa essere potente un respiro”.

Tornando ai genitori: “Prenderò un caso estremo. Il padre non ha reddito e sua figlia gioca bene a tennis: sua figlia diventerà la sua fonte di reddito per tutta la vita. Come reagisco? Con chi ne parlo? Tutti hanno questa idea di voler rendere la propria figlia la migliore, qualunque siano le loro motivazioni. Ma la strada è piena di ostacoli. Il problema è che, all’improvviso, alcuni genitori si tirano indietro. Si sentono incompresi ovunque e vanno avanti a testa bassa. È quando iniziano a vincere che sorgono i problemi, anche se è proprio questo l’obiettivo!”.

“A volte, i genitori impazziscono. Perché da dove vengono i genitori? In genere, i campioni provengono da un contesto operaio. Zidane, Mbappé, Noah. Veniamo tutti da umili origini. Avevamo la determinazione. Zizou e i suoi genitori, Kylian e i suoi genitori. Questo è il filo conduttore. Ci sono casi eccezionali, ma nella media c’è davvero un enorme margine di miglioramento”.