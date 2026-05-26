Nessun calciatore del Napoli ha salutato Antonio Conte sui social
Vergara ringrazia addirittura Giuffredi e non l’allenatore che gli ha dato fiducia. Tolte le parole di Hojlund e Di Lorenzo a Dazn, si nota un silenzio assordante e desolante
In un’epoca in cui il mezzo digitale è in totale simbiosi con le nostre vite, fa rumore che nessun calciatore del Napoli si sia scomodato per scrivere un post di addio nei confronti di Antonio Conte. Anche se “scomodato” è probabilmente un parolone: a scrivere ci pensano spesso i social media manager o le intelligenze artificiali. Come interpretare questo silenzio così assordante? Ai posteri l’ardua sentenza.
Nessun post di addio per Conte
Politano è piuttosto celere nel rispondere con stupidissime emoticon ai commenti di critica sotto i suoi post. Peccato non sia stato altrettanto celere nel salutare l’allenatore che ha riposto totale fiducia in lui in questi due anni, anche nei momenti in cui le sue prestazioni meritavano solo schiaffi, morali si intende. Di Lorenzo, dal canto suo, si è limitato a parlare nel post Udinese, dicendo:
“Non devo annunciare niente io, in questi due anni il mister ci ha dato tantissimo, chi come me ha passato qui tre anni fa sa che ci voleva un allenatore come Conte per tornare a questi livelli così in fretta.”
Non sappiamo quanto sia normale un atteggiamento simile nei confronti di un allenatore che ha arricchito la bacheca di tutti. Al netto dei contrasti fisiologici che possono esserci nello spogliatoio, un tale stolidissimo silenzio fa cadere le braccia.
Hojlund e il caso Vergara
Se il danese, sempre a Dazn, ha dichiarato: “Ha fatto parte della mia crescita. È uno dei più forti allenatori del mondo ed è il motivo per cui sono venuto qui”, è il post di Vergara ad aver scatenato le polemiche.
Questa stagione è giunta al termine tra alti e bassi, ma sempre con un obiettivo: sudare la maglia. E quello lo abbiamo fatto alla grande, anche quando qualcos’altro veniva meno. Ci vediamo alla prossima. Forza Napoli sempre.”