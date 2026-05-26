Nessun calciatore del Napoli ha salutato Antonio Conte sui social

Vergara ringrazia addirittura Giuffredi e non l’allenatore che gli ha dato fiducia. Tolte le parole di Hojlund e Di Lorenzo a Dazn, si nota un silenzio assordante e desolante

Nessun calciatore del Napoli ha salutato Antonio Conte sui social

Napoli's Italian Head coach Antonio Conte looks on during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and US Cremonese at the Diego Armando Maradona Stadium on April 24, 2026. (Photo by CARLO HERMANN / AFP)

In un’epoca in cui il mezzo digitale è in totale simbiosi con le nostre vite, fa rumore che nessun calciatore del Napoli si sia scomodato per scrivere un post di addio nei confronti di Antonio Conte. Anche se “scomodato” è probabilmente un parolone: a scrivere ci pensano spesso i social media manager o le intelligenze artificiali. Come interpretare questo silenzio così assordante? Ai posteri l’ardua sentenza.

Nessun post di addio per Conte

Hojlund e il caso Vergara

Se il danese, sempre a Dazn, ha dichiarato: “Ha fatto parte della mia crescita. È uno dei più forti allenatori del mondo ed è il motivo per cui sono venuto qui”, è il post di Vergara ad aver scatenato le polemiche.

Di seguito, il suo post:
“TUTTO È POSSIBILE…Sì, dopo quest’anno credo che tutto sia possibile. Ero arrivato qui in punta di piedi e pieno di insicurezze e, in realtà, non so nemmeno chi ringraziare per primo: se i miei familiari, il mio procuratore ,che in realtà è una parte della mia famiglia ,oppure i miei amici di spogliatoio e tutto lo staff. Nel dubbio, ringrazio tutti allo stesso modo per l’uomo che sono diventato. Non so nemmeno come ricompensarvi a dovere, ma lo farò con un enorme grazie a tutti… a tutti e soprattutto a voi tifosi, che mi avete accolto come un figlio e che ora state leggendo questo post. Vi dico: grazie, grazie e grazie ancora.
Costacurta Vergara grava Vergara in Nazionale

Dc Napoli 31/01/2026 – campionato di calcio serie A / Napoli-Fiorentina / foto Domenico Cippitelli/Image Sport
nella foto: esultanza gol Antonio Vergara

Questa stagione è giunta al termine tra alti e bassi, ma sempre con un obiettivo: sudare la maglia. E quello lo abbiamo fatto alla grande, anche quando qualcos’altro veniva meno. Ci vediamo alla prossima. Forza Napoli sempre.”

Emozionante da lacrime, certo, ma notando come il ringraziamento alla famiglia e l’immancabile “tassa Giuffredi” siano presenti, fa estremamente rumore il mancato ringraziamento all’allenatore che gli ha dato fiducia in ritiro e poi fatto esordire. Come gli fanno più volte notare nei commenti. Si va dal: “Ringrazia sopratutto chi ti ha dato la possibilità di metterti in mostra ovvero CONTE”, fino a “Ringrazi il tuo fantastico procuratore e non il tuo allenatore” e via discorrendo. Una magra figura.