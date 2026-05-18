Nelle chat dei sarriti: “Finalmente Conte se ne va, l’addio va festeggiato come uno scudetto”

"Sarri col Napoli ha fatto meglio di Conte, avendo un avversario (la Juve invincibile) che Conte non ha trovato. Con Conte il Napoli mi sta antipatico. Pare sempre che abbiamo passato un guaio".

Tutti abbiamo un amico, conoscente o un semplice contatto nei milioni di gruppi whatsapp che non ha in simpatia Antonio Conte. Le parole in conferenza stampa del tecnico hanno fatto nascere qualche mezzo sorriso, aprendo il cuore alla speranza degli anticontiani che sono almeno la metà della tifoseria, con punte di oltre il settanta percento in alcune enclave, geograficamente non meglio identificate. Lo stupidario domenicale, tra vino, pranzi abbondanti caffè ed ammazzacaffè e servito.

Simone Inzaghi è più bravo di Conte

“Uè Matt sei contento? Il tuo Napoli stile Boskov riprende quota”

“Finalmente se ne va. Non lo sopportavo più. Mo non si può più tirare indietro lo ha detto a chiare lettere. Mi sento di festeggiare come l’anno scorso quando l’Inter ci ha regalato lo scudetto. Tutto merito di Pedro e di Simone Inzaghi, che comunque è più bravo di Conte. Noi l’anno scorso, con le sue preparazioni atletiche ci rallentò da gennaio a giugno. Gli hanno ceduto un Kvara che non lo voleva più vedere. Sarebbe anche rimasto, ma se n’è andato a Parigi per disperazione. Non voleva più vedere nessuno. Né a lui e nemmeno al suo staff”.

“Ma chi metti al suo posto per continuare a migliorare?”

“Nel mondo qualcun altro esisterà, non esiste solo Antonio Conte. Quest’anno ha rotto Rrahmani, Neres lo ha mandato al macello (lui non Canonico), Anguissa a forza di allenamenti e corse campestri non riesce più a toccare il pallone. Devono andare via tutti. Terrei Politano e Di Lorenzo (per simpatia), Conte vabbè non è Sarri ma è bravino. Ma Adl e Manna non lo devono ascoltare. Gli devono fare la squadra e lui la deve allenare. Già lo paghiamo parecchio. Deve fare il dipendente. Per me farei fare tutto a Chiavelli che è il mio vero idolo. De Laurentiis ha trovato con lui il super top player”.

Con Andonio il Napoli mi sta antipatico

“Ma il secondo posto per come stava la stagione è un grande risultato”.

“Conte quest’anno è arrivato secondo (o forse terzo, speriamo) quindi è un perdente. Solo che gli hanno speso una cifra intorno ai trecento milioni di euro in un anno e mezzo per permettergli di fare quello che fa meglio: piangere”..

“Chi gli paga lo stipendio se va via?”

“Per me a Conte conviene fare 4 anni l’eroe nazionale (n minuscola siamo borbonici), che ci riporta ai mondiali (livello facile). Anziché arrivare ottavo con un club e un ambiente e una squadra che lo hanno evidentemente sfiduciato, cui seguirà una inevitabile e meritatissima disoccupazione”.

“La sua mission l’ha portata a termine, adesso ci vorrebbe un allenatore, faccio un nome a caso Sarri, che sia in grado di valorizzare i giovani, permettere alla società di fare plusvalenze, di tornare ad essere una squadra simpatica. Cosi a me mi sta proprio antipatica. Pare sempre che abbiamo passato un guaio”.

Sarri ha vinto più di lui, altro che perdente

“Poi voi dite sempre che Sarri è un perdente. È un falso storico. Sarri ha vinto due campionati di fila con l’Empoli (non ne ha vinto nessuno, nel campionato della promozione è arrivato a -14 dal Palermo), lo ha salvato agevolmente. E sono 3 vittorie. Col Napoli ha fatto meglio di Conte, avendo un avversario (la Juve invincibile) che Conte non ha trovato. La sconfitta di Firenze, addebitata senza un perché a Sarri, non ha inciso sull’esito del campionato. Europa League col Chelsea al primo colpo (Di Matteo al primo colpo ha vinto una Champions col Chelsea ndr), ultimo scudetto Juve, secondo posto con la Lazietta. Questo sarebbe il perdente. E bada bene il discorso Grande Bellezza non lo sto proprio considerando perché per me quelli elencati sono solo Grandi Risultati” “La grande bellezza da vanto di Sarri è diventata l’arma da usare contro di lui. Sarri non è Zeman, è un allenatore di difese. Quindi per me bravo Conte ma ancora più bravo Sarri”.

“Uè Matt ma hai visto Sinner che campione?”

“Sinner?”. “Ma quello mica gioca a tennis. Tira solo mazzate”. “Per me erano meglio Nargiso e Camporese”.

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