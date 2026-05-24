Nel casting del Napoli entra anche Mancini (che però non allena un club da otto anni)

II Mattino fa il suo nome. Ha vinto l'Europeo con la Nazionale. Con l'Inter furono successi con l'asterisco. Moratti lo fece fuori perché capì che non reggeva, andò a prendere Mourinho. È finito in Qatar

C’è anche Roberto Mancini nel casting degli allenatori del Napoli. Il suo nome era stato ingiustamente escluso e oggi viene citato dal Mattino. È impossibile non pensare a lui visto che è un tecnico in grado di liberarsi agevolmente dalla squadra qatarina dell’Al Sadd e considerato che è il commissario tecnico che ha portato la Nazionale a vincere gli Europei. Sì poi anche lui ha fallito la qualificazione Mondiale ma lui ha più alibi di altri, ci andò vicino, pagò due rigori sbagliati da Jorginho ma ebbe le sue responsabilità rimanendo troppo legato al gruppo che vinse il campionato europeo.

Vinse col City e si fece eliminare in Champions dal Napoli di Mazzarri

Mancini – ipotizziamo – a Napoli verrebbe di corsa. Quindi se non accadrà, molto probabilmente è perché non è tra i preferiti di De Laurentiis. Ipotizziamo. Ha un curriculum di tutto anche se le sue vittorie vanno comunque spiegate. È stato il primo a vincere la Premier nel nuovo ciclo del Manchester City. Lo fece in maniera rocambolesca con la rimonta negli ultimi minuti e il gol di Aguero. Col suo City si fece eliminare in Champions dal Napoli di Mazzarri.

Moratti lo fece fuori e andò in gran segreto Mourinho

Ha vinto con l’Inter, è vero, ma non possiamo non ricordare che erano gli anni in cui la Juventus non c’era, era finita in Serie B e stava faticosamente cercando di risalire. La sera dell’eliminazione in Champions dal Liverpool di Benitez, Moratti comprese che con Mancini non avrebbe mai vinto nulla di importante. Il Mancio andò in sala stampa a fare una scenate delle sue annunciando che sarebbe andato via a fine stagione. La fama del viziato l’ha sempre avuta. E allora in silenzio il presidente cominciò a corteggiare a Mourinho. Il Mancio, grazie a Ibrahimovic, strappò lo scudetto alla Roma di Spalletti all’ultima giornata a Parma e il giorno dopo la Gazza sparò in prima pagina l’incontro segreto a Parigi tra Moratti e Mourinho. Mancini era ormai il passato. Andò al City appunto. Poi, però, nulla di importante tra Galatasaray, ritorno infelice in nerazzurro e una puntata in Russia.

La sua carriera è cambiata con la Nazionale, con quell’Europeo vinto in coppia con Vialli. Poi, un’altra uscita delle sue. Se n’è andò sbattendo la porta. Commissario tecnico dell’Arabia Saudita. L’hanno sì riempito di soldi ma di fatto è finito nel dimenticatoio. Ora allenare in Qatar. Chiaramente vorrebbe tornare. Farebbe carte falso per rientrare. A parte l’attuala squadra qatarina, non allena un club dalla stagione 2017-18: finì quinto con lo Zenit San Pietroburgo.