Napoli, ora Italiano avanza fortemente ma Allegri resta favorito (Di Marzio)

È sempre più corsa a due: "Previsti a breve degli incontri con entrambi per approfondire la conoscenza e fare la scelta migliore"

Sperando che il casting non si trascini troppo per le lunghe, con il suo valzer di “ora è più vicino Caio, ora avanza Sempronio” e i fenomeni che sparano nomi a caso, sembra proprio che alla fine la corsa si riduca ad Allegri e Italiano. Chi la spunterà? Il progetto di Vincenzo o Max metterà ancora il musetto davanti? Il punto di Di Marzio.

Napoli, lotta a due tra Allegri e Italiano

Si legge sul sito di Di Marzio:

“Proseguono i contatti sia con Vincenzo Italiano che con Massimiliano Allegri, che non rientra più nei piani del Milan del futuro dopo la mancata qualificazione Champions. Previsti a breve degli incontri con entrambi per approfondire la conoscenza e fare la scelta migliore per il Napoli che verrà. Al momento, l’attuale allenatore del Bologna avanza fortemente, ma Allegri resiste come favorito.”

Italiano, piovono conferme (e smentite)

In mattinata il giornalista di Radio CRC, Massimo D’Alessandro, ha confermato:

“Vincenzo Italiano è a Roma. Ha dormito nella Capitale ed è in compagnia dell’avvocato Francesco Caliandro e dell’agente Diego Nappi. Appuntamento con ADL in mattinata?

Ricordiamo che Italiano è un nome che stuzzica il presidente da un po’, dal 2021 per essere precisi, quando alla guida dello Spezia sbancò il Maradona. Allegri, dal canto suo, significherebbe andare sul sicuro, su un tecnico di polso che conosce il campionato come le sue tasche. Vedremo alla fine chi la spunterà: sono ore cruciali, la decisione è attesa a breve.