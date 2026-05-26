Napoli, ora Italiano avanza fortemente ma Allegri resta favorito (Di Marzio)
È sempre più corsa a due: "Previsti a breve degli incontri con entrambi per approfondire la conoscenza e fare la scelta migliore"
Sperando che il casting non si trascini troppo per le lunghe, con il suo valzer di “ora è più vicino Caio, ora avanza Sempronio” e i fenomeni che sparano nomi a caso, sembra proprio che alla fine la corsa si riduca ad Allegri e Italiano. Chi la spunterà? Il progetto di Vincenzo o Max metterà ancora il musetto davanti? Il punto di Di Marzio.
Napoli, lotta a due tra Allegri e Italiano
Si legge sul sito di Di Marzio:
“Proseguono i contatti sia con Vincenzo Italiano che con Massimiliano Allegri, che non rientra più nei piani del Milan del futuro dopo la mancata qualificazione Champions. Previsti a breve degli incontri con entrambi per approfondire la conoscenza e fare la scelta migliore per il Napoli che verrà. Al momento, l’attuale allenatore del Bologna avanza fortemente, ma Allegri resiste come favorito.”
Italiano, piovono conferme (e smentite)
“Vincenzo Italiano è a Roma. Ha dormito nella Capitale ed è in compagnia dell’avvocato Francesco Caliandro e dell’agente Diego Nappi. Appuntamento con ADL in mattinata?