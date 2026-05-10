McTominay a un gol dalla storia: può chiudere due stagioni di fila in doppia cifra

Prima di lui solo Hamsik (ci è riuscito 4 volte). Corsport: "Ora è a quota 9 in cam­pio­nato può diven­tare il secondo cen­tro­cam­pi­sta a rag­giun­gere la dop­pia cifra in Serie A in due diverse sta­gioni"

McTominay a un gol dalla storia: può chiudere due stagioni di fila in doppia cifra

Dc Napoli 24/04/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Cremonese / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Scott McTominay

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