McTominay a un gol dalla storia: può chiudere due stagioni di fila in doppia cifra

Uno indubbiamente più tecnico, l’altro sicuramente più decisivo. Ma, al netto dei naturali dibattiti calcistici su due colossi della storia del Napoli, ciò che conta davvero è la gratitudine di averli visti entrambi con la nostra maglia. Marek Hamsik e Scott McTominay: due centrocampisti assoluti, già entrati nel mito azzurro, con lo scozzese che si avvicina a grandi passi alla leggenda. Con un altro gol andrebbe infatti in doppia cifra per la seconda stagione consecutiva: l’anno scorso furono 12, l’ultimo la bellissima rovesciata che valse il quarto scudetto della storia del Napoli.
Quest’anno è già a quota 9: che domani, contro il Bologna, sia la partita giusta? Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
McTominay per il decimo gol in campionato
Si legge sul Corsport:
“Un gol appena, soltanto un passo, e poi affiancherà Marek Hamsik in una classifica molto speciale: ora è a quota 9 in campionato e alle porte del centenario può diventare il secondo centrocampista a raggiungere la doppia cifra in Serie A in due diverse stagioni con la maglia del Napoli negli ultimi 90 anni. “
Il record di Hamsik
Marekiaro invece, ci è andato addirittura 4 volte in doppia cifra. Che giocatore che era:
“L’unico centrocampista ad essere andato in doppia cifra in almeno due campionati diversi con il Napoli. Quattro volte, per amor di precisione: nel 2009-2010 e nel 2016-2017 con 12 reti, e nel 2010-2011 e nel 2012-2013 con 11. “