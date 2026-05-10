McTominay a un gol dalla storia: può chiudere due stagioni di fila in doppia cifra

Uno indubbiamente più tecnico, l’altro sicuramente più decisivo. Ma, al netto dei naturali dibattiti calcistici su due colossi della storia del Napoli, ciò che conta davvero è la gratitudine di averli visti entrambi con la nostra maglia. Marek Hamsik e Scott McTominay: due centrocampisti assoluti, già entrati nel mito azzurro, con lo scozzese che si avvicina a grandi passi alla leggenda. Con un altro gol andrebbe infatti in doppia cifra per la seconda stagione consecutiva: l’anno scorso furono 12, l’ultimo la bellissima rovesciata che valse il quarto scudetto della storia del Napoli.

Quest’anno è già a quota 9: che domani, contro il Bologna, sia la partita giusta? Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

McTominay per il decimo gol in campionato

L’ultimo gol due giornate fa: la bellissima rasoiata da fuori area contro la Cremonese. Poi la solita partita gigantesca fatta di strappi, corsa e qualità. Contro il Como è rimasto a secco, pur andandoci vicino con un tiro — dopo il bellissimo stop su cross di Gutierrez — uscito di poco fuori. Domani, magari, sarà la volta buona.

Si legge sul Corsport:

“Un gol appena, sol­tanto un passo, e poi affian­cherà Marek Ham­sik in una clas­si­fica molto spe­ciale: ora è a quota 9 in cam­pio­nato e alle porte del cen­te­na­rio può diven­tare il secondo cen­tro­cam­pi­sta a rag­giun­gere la dop­pia cifra in Serie A in due diverse sta­gioni con la maglia del Napoli negli ultimi 90 anni. “

Il record di Hamsik

Marekiaro invece, ci è andato addirittura 4 volte in doppia cifra. Che giocatore che era:

“L’unico cen­tro­cam­pi­sta ad essere andato in dop­pia cifra in almeno due cam­pio­nati diversi con il Napoli. Quat­tro volte, per amor di pre­ci­sione: nel 2009-2010 e nel 2016-2017 con 12 reti, e nel 2010-2011 e nel 2012-2013 con 11. “

Poi per lo scozzese sarà tempo di pensare al rinnovo. Sarà lui il pilastro del Napoli che verrà.