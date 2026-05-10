Mbappè salterà il Clasico: ieri ha lasciato il campo durante l’allenamento

As: "Non è stato nemmeno convocato perché lamentava alcuni fastidi. Un episodio che ha sorpreso molto lo spogliatoio."

La stagione del Real Madrid è iniziata male, è proseguita peggio ed è letteralmente finita a pugni. Tra le tante vicissitudini degne di una soap opera c’è anche quella relativa a Mbappé e alla gestione del suo infortunio al ginocchio.

Lo stesso Kylian non prenderà parte alla trasferta di Barcellona, che potrebbe vedere i blaugrana vincere il titolo in un Clásico. Sarebbe la prima volta nella storia. Il punto di As.

Barcellona-Real madrid, Mbappé out

Spiega As:

“Mbappé non sarà a Barcellona. Non salirà sull’aereo della squadra. Non è stato convocato. Una decisione maturata nelle ultime ore: ieri ha lasciato il campo negli ultimi minuti dell’allenamento, lamentando alcuni fastidi. Un episodio che ha sorpreso molto lo spogliatoio. E che ha portato a questa scelta.

Fino a quel momento era previsto almeno in panchina, magari per giocare qualche minuto. Ma alla fine non partirà.”

Una bufera infinita

Secondo As il peggio potrebbe ancora arrivare. I problemi sono iniziati alla Cartuja, contro il Betis, con un fastidio al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. In un primo momento l’allarme era contenuto, poi gli esami hanno confermato un sovraccarico, senza alcuna lesione.

Il punto è che la gestione di un sovraccarico è tutt’altro che precisa: dipende molto dalle sensazioni del giocatore. Alcuni sovraccarichi provocano solo rigidità o una sensazione di pesantezza, con cui si può convivere anche a lungo. Altri invece generano crampi frequenti e diventano molto più limitanti. Il percorso di recupero di Mbappé era lineare: riposo e fisioterapia, nulla di anomalo. Ma proprio in questa fase è esplosa la bufera.

Prima il viaggio in Italia mentre la squadra si giocava un possibile “pasillo” al Camp Nou: anche se autorizzata dallo staff medico, la scelta non è stata gradita dai tifosi, che si aspettavano un comportamento diverso da un leader.

Poi il ritorno a Madrid a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita, episodio che non è stato visto di buon occhio dalla dirigenza. Infine le immagini che lo mostrano mentre lascia Valdebebas sorridendo, nel giorno della tensione tra Valverde e Tchouameni.