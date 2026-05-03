Lo spogliatoio del Real Madrid contro Mbappé, El Mundo: “Non hanno gradito il weekend in Sardegna”

L'attaccante francese è stato paparazzato in compagnia dell'attrice Ester Exposito. I suoi compagni di squadra lo avevano sostenuto quando era andato a Parigi per curarsi, ora hanno sollevato dei dubbi sulle sue azioni negli ultimi giorni.

Questa sera il Real Madrid affronterà l’Espanyol in Liga; se non dovesse vincere, il Barcellona sarebbe campione di Spagna aritmeticamente e i blancos dovranno fare il “pasillo de honor” ai loro rivali blaugrana domenica prossima al Camp Nou, prima del Clasico. E’ da due anni che il Madrid non vince trofei né in Spagna, né la Champions, praticamente da quando è arrivato Kylian Mbappé. Ed è stato rivelato che nello spogliatoio dei blancos ci sono tensioni proprio nei confronti del francese.

Lo spogliatoio del Real Madrid contro Mbappé

Come riportato da El Mundo, il nuovo infortunio muscolare definito leggero di Mbappé, ha sollevato polemiche nello spogliatoio. Molti compagni, infatti, non hanno compreso i suoi viaggi fuori dalla Spagna, in particolare quello di questo weekend, quando è stato paparazzato in Sardegna con l’attrice Ester Exposito.

Se da un lato, scrive El Mundo, i suoi compagni lo avevano sostenuto quando era andato a Parigi per curarsi, ora diversi hanno sollevato dei dubbi sulle sue azioni negli ultimi giorni; il calciatore francese, nel frattempo, ha assicurato che farà tutto il possibile per esserci nel Clasico contro il Barça domenica prossima.

Già 13 infortuni in due anni per il francese in Spagna

“Mbappé è protagonista di uno dei “casi clinici” più sorprendenti della stagione. Il francese è arrivato dal Psg con un report medico in cui risultavano 13 stop per infortunio in sette anni nel club parigino. Tutti di lieve entità”, scriveva Marca nei giorni scorsi.

Secondo Marca, il problema successivo è stato il noto infortunio al ginocchio. Tutto è iniziato da un colpo subito contro il Celta il 7 dicembre. Si è trattato inizialmente di uno stop breve, visto che è rientrato già nella partita successiva contro l’Alavés. Tuttavia, la situazione non era del tutto risolta e si è progressivamente aggravata, dando origine al grande “giallo medico” della stagione al Real Madrid.

Dopo la sosta natalizia, Mbappé ha avvertito nuovamente dolore. Gli esami hanno evidenziato un coinvolgimento del legamento laterale esterno del ginocchio, con una prognosi di almeno tre settimane di stop. Nonostante questo, è tornato ad allenarsi con Xabi Alonso dopo appena 11 giorni.