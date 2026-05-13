Manfredi: “Cittadinanza onoraria entro o dopo l’estate, ma De Laurentiis è già  cittadino di Napoli”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto oggi a Radio Marte per parlare della cittadinanza onoraria che sarà assegnata al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

“Assegneremo entro o subito dopo l’estate la cittadinanza onoraria di Napoli ad Aurelio De Laurentiis. C’è stato anche l’ordine del giorno del Consiglio Comunale che ha confermato questa volontà di conferire. Adesso ci sarà un iter amministrativo, ma siamo in dirittura finale. Sono molto contento di conferirgli la cittadinanza perché De Laurentiis ha portato un metodo di gestione della società a Napoli, che è fatto di grande passione ma anche di grande capacità manageriale. Siamo convinti che nella nostra città quando si mettono insieme passione e capacità di organizzare e gestire, si diventa vincenti. Questo è il suo più grande merito, oltre ai risultati sportivi estremamente significativi che ha raggiunto, ovvero la vittoria di due scudetti. È un merito gli va riconosciuto, ritengo che sia assolutamente giusto assegnare questa onorificenza partendo da una considerazione: nei fatti De Laurentiis è già cittadino di Napoli, avrà ora anche un riconoscimento ufficiale”.

Il comune è pronto per il centenario del Napoli

“C’è la nostra volontà di partecipare in qualche modo alle celebrazioni, ci siamo confrontati, so che la società sta preparando un progetto sui festeggiamenti al quale abbiamo dato la nostra disponibilità per collaborare, dal momento che la città sarà centrale perché è la protagonista della storia della squadra e della società. Sarà una festa della città. Il progetto credo che si vivrà essenzialmente a Napoli, poi è chiaro che lo stadio è il simbolo delle attività e delle passioni sportive”.