Manca solo Neres, poi il Napoli ha recuperato tutti (ma il campionato è finito)

Ci sono tutti. Tranne Neres (e Lukaku). Il Napoli li ha recuperati tutti gli infortunati, nel frattempo però il campionato è finito e lo scudetto è andato (all’Inter). Lunedì sera contro il Bologna tornerà in campo il capitano Giovanni Di Lorenzo. Non gioca dal 31 gennaio, giorno di Napoli-Fiorentina. Quando uscì in barella con le mani sul volto. Si temeva la rottura del crociato. Non andò così per fortuna ma è comunque rimasto fuori tre mesi e mezzo. Cento giorni. Torna anche Vergara tra i convocati. Chissà se Conte lo schiererà tra i titolari, probabilmente no. Dovrebbero giocare Lobotka e McTominay, e poi la coppia De Bruyne-Alisson alle spalle di Hojlund che insegue sempre il gol.

Neres dicevamo.

Scrive il Corriere dello Sport che

il brasiliano è l’ultimo del lungo elenco di indisponibili gradualmente smaltito. Non ci sarà contro il Bologna, lunedì. Si tenterà il recupero tra Pisa e Udinese, comunque per le ultime, per il saluto alla stagione. Il suo calvario ha avuto inizio a gennaio, nel miglior momento di forma, dopo sei gol in due mesi e lo show con doppietta a Riyadh in finale di Supercoppa proprio contro la squadra di Italiano. A fine gennaio l’operazione alla caviglia sinistra a Londra e poi il lungo recupero che dura da più di tre mesi.

Manca la certezza aritmetica per la Champions. Poi il Napoli dovrà definire le situazioni di Conte e Manna. Dopodiché si entrerà nel futuro, nell’anno del centenario. Con Conte o senza Conte.