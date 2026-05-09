Manca solo Neres, poi il Napoli ha recuperato tutti (ma il campionato è finito)
Di Lorenzo e Vergara abili e arruolati. Manca la certezza aritmetica per la Champions, poi si pianificherà il futuro
Ci sono tutti. Tranne Neres (e Lukaku). Il Napoli li ha recuperati tutti gli infortunati, nel frattempo però il campionato è finito e lo scudetto è andato (all’Inter). Lunedì sera contro il Bologna tornerà in campo il capitano Giovanni Di Lorenzo. Non gioca dal 31 gennaio, giorno di Napoli-Fiorentina. Quando uscì in barella con le mani sul volto. Si temeva la rottura del crociato. Non andò così per fortuna ma è comunque rimasto fuori tre mesi e mezzo. Cento giorni. Torna anche Vergara tra i convocati. Chissà se Conte lo schiererà tra i titolari, probabilmente no. Dovrebbero giocare Lobotka e McTominay, e poi la coppia De Bruyne-Alisson alle spalle di Hojlund che insegue sempre il gol.
Neres dicevamo.
Scrive il Corriere dello Sport che
il brasiliano è l’ultimo del lungo elenco di indisponibili gradualmente smaltito. Non ci sarà contro il Bologna, lunedì. Si tenterà il recupero tra Pisa e Udinese, comunque per le ultime, per il saluto alla stagione. Il suo calvario ha avuto inizio a gennaio, nel miglior momento di forma, dopo sei gol in due mesi e lo show con doppietta a Riyadh in finale di Supercoppa proprio contro la squadra di Italiano. A fine gennaio l’operazione alla caviglia sinistra a Londra e poi il lungo recupero che dura da più di tre mesi.
Manca la certezza aritmetica per la Champions. Poi il Napoli dovrà definire le situazioni di Conte e Manna. Dopodiché si entrerà nel futuro, nell’anno del centenario. Con Conte o senza Conte.