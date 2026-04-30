L’Assocalciatori esce allo scoperto: “Malagò adatto a ricoprire la carica di presidente della Figc”

Habemus endorsement di allenatori e calciatori e, a questo punto, è probabile che Malagò sia più avanti di Abete nella corsa al trono della Figc. Infatti, l’Associazione calciatori ha pubblicato una nota ufficiale schierandosi apertamente con l’ex presidente del Coni.

L’Assocalciatori sta con Malagò

La nota ufficiale recita:

A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro.

L’associazione sottolinea l’importanza della convergenza sui principali punti programmatici:

Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la Sostenibilità e le Riforme, il Progetto tecnico-sportivo e il Calcio Femminile; una visione di politica sportiva che, partendo dall’impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere.

Riserve da sciogliere

La chiosa:

Aic e Aiac auspicano che Giovanni Malagò sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano.