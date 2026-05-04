L’Udinese spara 40 milioni per Atta, ma il Napoli può giocarsi la carta Lucca per abbassare il prezzo

Frank Zambo Anguissa è sempre più lontano da Napoli, gli azzurri dovrebbero separarsene in questo calciomercato estivo per cercare di ringiovanire maggiormente la rosa. E uno dei nomi che piace per sostituirlo gioca in Serie A: è Atta dell’Udinese, autore finora di 5 gol (6 in totale) e 4 assist in campionato.

Napoli su Atta per sostituire Anguissa

Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli cerca un giocatore come Arthur Atta (23 anni) per sostituire Anguissa, ma strapparlo all’Udinese non sarà facile. Ci sono, infatti, anche squadre spagnole e inglesi sul centrocampista francese e la famiglia Pozzo chiede 40 milioni di partenza.

Il Napoli però può giocarsi la carta Lorenzo Lucca per abbassare il prezzo. Gli azzurri, infatti, dovranno riscattare obbligatoriamente l’attaccante pagando altri 26 milioni, ma in estate potrebbe essere già rivenduto. Partendo da questa delusione, scrive D’Angelo, De Laurentiis può provare a chiedere un piccolo sconto per Atta. Sta di fatto che il ds Manna voleva il francese già nel mercato di gennaio, ma con le limitazioni avute dalla società, non è riuscito ad affondare il colpo.

Il centrocampista dell’Udinese non è l’unico nome

Non solo Atta: il Napoli continua a seguire anche altri centrocampisti; il motivo è che si sta cercando un sostituto di Anguissa, ma a lasciare gli azzurri potrebbe essere anche Stanislav Lobotka, anche lui protagonista dei due scudetti conquistati con Spalletti e Conte.

Tra i giocatori che la società ha puntato c’è il brasiliano Joao Gomes (25 anni) del Wolverhampton, che la prossima stagione giocherà in Championship (serie B inglese), e il colombiano del Benfica Richard Rios (26 anni).