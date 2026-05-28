Lecce: finisce l’era Corvino, il mago delle plusvalenze

Al gol di Saelemaekers, Ibrahimovic e i dirigenti del Milan non hanno esultato

di Redazione Napolista - Il Corsera: "Solo Tare ha esultato. Se il Milan avesse vinto o pareggiato, Ibra non sarebbe rimasto da solo al comando e non sarebbero stati cacciati Allegri e Tare". Allegri e Ibra sono quasi venuti alle mani