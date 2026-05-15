La tempesta su Antonio Conte – PODCAST

La critica, of course, è sempre possibile: perché il tifo è esigente e, soprattutto, la fede non è fideismo. Ma non è che si sta esagerando?

Due sconfitte nelle ultime tre disputate in casa, 5 punti in cinque partite, un finale di campionato mediocre che risveglia tutti gli incubi del girone d’andata. E che pone Antonio Conte al centro della tempesta. Ha cominciato lui, rivendicando dopo Napoli Como di Coppa Italia, a usare i due titoli vinti come un argine alle critiche, ma pure questo argine è crollato.

Può una piazza criticare l’artefice del quarto dei quattro scudetti, o è peccare di irriconoscenza, come dice qualcuno? Ne parliamo nella sesta puntata di Antifútbol – Solo Opinioni Impopolari, il podcast di Viale De Laurentis 29 in collaborazione con il Napolista.

Conte e il concetto di gratitudine

La critica, of course, è sempre possibile: perché il tifo è esigente e, soprattutto, la fede non è fideismo. Ma dalla rassegna delle esperienze della gestione De Laurentiis si nota che il pubblico adegua la propria reazione, in una forma di comunicazione che diventa più politica che sportiva, alla cifra dell’allenatore, mentre il tempo diventa il vero fattore dirimente nel riconoscimento della gratitudine.

Per le musiche si ringraziano i O’Funk’Illo (Yo lo coloco) e Marco Crimaldi.

Buon ascolto!