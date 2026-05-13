La diversità del linguaggio del calcio femminile

Nuova puntata di Inpat-Expat con la calciatrice del Napoli Women Tecla Pettenuzzo. Ci ha parlato di inclusione, rispetto, di cosa hanno fatto contro il razzismo. Quanto è lontano il mondo dei maschi

Per la prima volta in studio qualcuno che di calcio ne capisce davvero

C’è una novità importante nella nuova puntata di Inpat-Expat, il podcast del Napolista condotto da Fabio e Raniero: per la prima volta in studio non c’è solo qualcuno che del calcio parla, ma qualcuno che il calcio lo gioca davvero. È Tecla Pettenuzzo, difensore centrale del Napoli Women, ospite di una puntata che chiude una delle stagioni più riuscite della squadra femminile azzurra degli ultimi anni.

Un’ospite di campo, in chiusura di una stagione meglio del previsto

Pettenuzzo arriva nel podcast al termine di una stagione che il Napoli Women aveva iniziato con aspettative tutto sommato contenute, e che si chiude invece con il sapore di un piccolo successo. Una di quelle annate in cui le previsioni di inizio campionato vengono ribaltate sul campo, partita dopo partita, attraverso il lavoro quotidiano di una rosa che si è dimostrata più solida e più capace di quanto la vigilia lasciasse intuire.

Le differenze tra calcio maschile e femminile, raccontate da chi le vive

Il tema portante della puntata è proprio questo: cosa cambia davvero — e cosa no — tra il calcio maschile e quello femminile. Una conversazione che evita le scorciatoie retoriche e i luoghi comuni e che entra nei dettagli quotidiani della vita di una calciatrice professionista in Italia.

Il gol che ha salvato il Napoli

Tra i racconti che Pettenuzzo porta in studio, due hanno il sapore della pagina di un buon libro di sport: il gol di una partita che ha cambiato l’inerzia della stagione del Napoli Women,

Buon ascolto!!

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