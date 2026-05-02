Conte: “De Bruyne sta come contro la Cremonese. Ha fatto la sua parte”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida pareggiata contro il Como per 0-0

Como-Napoli 0-0, Conte a Dazn

Partita complessa, mancata un po’ di energia per un tratto della partita, poi avete avuto le occasioni per vincerla. Cosa lascia questo pareggio?

“Sicuramente è stata una buona prestazione, perché sennò non ne saremo usciti indenni perché il Como si giocava tantissimo. Il primo tempo siamo stati un po’ macchinosi, abbiamo faticato a metterci la pressione giusta. Non dimentichiamo che loro hanno un calciatore in porta e quindi vogliono pressare sempre alto. I ragazzi sono stati bravi. Nel secondo tempo siamo cresciuti a livello di qualità e giocate, abbiamo avuto delle occasioni per fare gol. mancano tre partite, abbiamo fatto un altro passo in avanti non solo per la Champions”.

Avete fatto delle scelte sbagliate dal punto di vista tecnico nel primo tempo, penso ad alcune giocate di De Bruyne. Come Mai?

“Diciamo che nel primo tempo un paio di occasioni il Como le ha create su palle che abbiamo perso. Sicuro i due centrocampisti centrali erano distanti tra di loro quando muovevano palla. Su quello abbiamo fatto fatica. Però anche nel primo tempo la partita è stato molto in equilibrio, nel secondo siamo saliti tanto a livello di gioco. Ma anche nel primo tempo Hojlund ha avuto occasioni che potevamo sfruttare meglio”

De Bruyne come sta?

“De Bruyne sta come stava nella partita precedente, non è che. cambiato qualcosa in 8 giorni: Contro la Cremonese aveva giocato un’ottima partita e fatto go, quindi sta nelle stesse condizioni fisiche. Poi ci sono delle partite in cui ci si può esaltare di più o di meno. Però Kevin ha fatto la sua parte, è stato molto ordinato, poi ho deciso di far entrare Anguissa e spostare McTominay”