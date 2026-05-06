“Kvaratskhelia sapeva già a marzo 2022 che avrebbe firmato col Napoli”, il retroscena del suo ex tecnico Slutskyi

L'allenatore ha rilasciato delle dichiarazioni a L'Equipe su Kvara, che ha allenato ai tempi del Rubin Kazan: "Tornò in Georgia per il conflitto tra Russia e Ucraina, ma conosceva già il suo futuro".

Khvicha Kvaratskhelia questa sera disputerà il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Bayern Monaco. Per l’occasione, l’ex allenatore dell’ala del Psg, Slutskyi, ha rilasciato delle dichiarazioni a L’Equipe dove ha parlato dell’evoluzione che ha avuto Kvara in questi anni.

L’addio di Kvaratskhelia al Rubin Kazan

Slutskyi ha allenato il georgiano al Rubin Kazan, prima che approdasse alla Dinamo Batumi e poi al Napoli; Kvara riempiva lo stadio in Georgia, perché era ormai diventato fin da giovanissimo un idolo dei tifosi. Lasciò il Rubin nel marzo 2022 a causa del conflitto tra Russia e Ucraina:

“Quando ha lasciato il club, la situazione era particolare per il contesto politico. La Fifa aveva permesso ai giocatori di andarsene, il Rubin ha perso otto giocatori. Khvicha mi ha spiegato la sua situazione, è stata una decisione personale legata alla sua famiglia. Tornò in Georgia, ma sapeva già che due mesi dopo avrebbe firmato per il Napoli“.

L’arrivo a Napoli e la firma col Psg

Il suo passaggio in azzurro verrà poi ufficializzato e annunciato il primo luglio 2022, esordendo col Napoli il 15 agosto seguente nel match di Serie A contro l’Hellas Verona vinto per 5-2; Kvara segnò un gol e fece un assist, diventando il terzo giocatore georgiano a segnare almeno un gol nel massimo campionato italiano. Alla fine della stagione, sugellata dal terzo scudetto, viene premiato come miglior calciatore della Serie A e miglior giovane della Champions League.

Kvaratskhelia resterà a Napoli fino al gennaio 2025, quando passa per 75 milioni al Psg, con cui vincerà la sua prima Champions (e del club) pochi mesi dopo. Oggi si giocherà l’approdo alla seconda finale consecutiva.