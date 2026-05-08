Jacobs: “Los Angeles 2028? Se non ci sperassi, non sarei tornato a Roma”

Il velocista ha in programma quattro/cinque gare prima degli Europei. Alla Gazzetta: "Con Camossi abbiamo ritrovato il giusto feeling. Ero stato fermo quattro mesi e abbiamo ripreso gradualmente gli allenamenti; ora sto bene".

Marcell Jacobs è tornato in Italia, a Roma, dove resterà fino a fine estate. Ha in programma di debuttare mercoledì 20 maggio a Savona prima del Golden Gala del 4 giugno. L’obiettivo del velocista e vincitore dell’oro olimpico a Tokyo 2021 è essere al top a Birmingham, dove ci saranno gli Europei di atletica. Ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, di cui riportiamo in seguito alcuni estratti.

Le parole di Jacobs

Jacobs è tornato ad allenarsi col coach Paolo Camossi dopo oltre due anni: “In tre mesi, a periodi di una decina di giorni, è venuto tre volte a Jacksonville e una a Miami dove mi sono trasferito con tutta la famiglia. Abbiamo presto ritrovato il giusto feeling: nessuno mi conosce meglio ed è subito intervenuto dove più serviva. Ero stato fermo quattro mesi. Abbiamo ripreso gradualmente, con l’obiettivo di ritrovare la fluidità di azione che mi contraddistingue. Abbiamo fatto tanti lavori di tecnica, per l’uso dei piedi, per far girare le gambe. Poi ad alta intensità. Mi sento bene, anche se quando spingo tendo ad andare a pescare nel pozzo della forza. Ho bisogno di gareggiare“.

Fisicamente abbiamo visto che alle ultime Olimpiadi di Parigi non era lo stesso velocista di Tokyo, ma ha rassicurato tutti spiegando che ora sta decisamente meglio: “Anche grazie ad Alessandro Monte, giovane fisioterapista ed osteopata, ex sprinter, che da alcuni mesi mi segue come un’ombra, per trattarmi muscolarmente, darmi una mano nelle sedute e a intervenire in caso di necessità. Poi c’è sempre Alberto Marcellini, mio storico fisio“.

Dopo il debutto a Savona, Marcell Jacobs conta di fare altre quattro-cinque gare prima degli Europei di metà agosto, e nel suo mirino c’è Los Angeles 2028: “Diversamente non sarei qui“, ha dichiarato.