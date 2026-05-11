Italiano sul siparietto di Bernardeschi: “Sul suo contratto c’è scritto che deve tirare qualche bottiglietta tutte le volte che lo sostituisco”

Le telecamere di Dazn hanno colto l'ex Juve e Fiorentina sfogarsi in panchina dopo il cambio al 73'. Italiano nel post-partita ha preso la cosa con ironia.

Il Monday Night della 36ª giornata di Serie A si chiude con il successo esterno del Bologna sul Napoli per 3-2, deciso dalla rovesciata di Rowe nei minuti di recupero. L’inglese era entrato in campo al 73′ al posto di Federico Bernardeschi. Le telecamere di Dazn hanno indugiato sull’ex Juve e Fiorentina una volta seduto in panchina: visibilmente nervoso, ha sfogato il malumore lanciando qualche bottiglietta. Un dettaglio che i telecronisti hanno fatto notare in diretta.

La risposta ironica di Italiano in conferenza

Nel post-partita, ai microfoni di Dazn, Vincenzo Italiano è tornato sull’episodio con tono divertito:

“Mi ha confidato (Bernardeschi, ndr) che sul suo contratto c’è scritto che deve tirare qualche bottiglietta tutte le volte che lo sostituisco. C’è sul contratto, così ogni volta che fa il siparietto non porta screzi strani. Tutto è ritornato a posto”.

L’elogio a Rowe, match-winner non al 100%

L’allenatore del Bologna ha poi parlato della prestazione del giocatore decisivo:

“Sono contento per Rowe, che oggi poteva giocare per 20-25 minuti massimo. Aveva preso una botta con il Cagliari e non stava benissimo. Sul gol è stato bravissimo. Siamo stati molto bravi nel primo tempo, poi una bella reazione del Napoli ci ha messo in difficoltà, ma alla fine tutto è andato bene”.

Bernardeschi e Rowe, il tempo per adattarsi al campionato

Italiano ha sottolineato il percorso di inserimento dei due giocatori:

“Bernardeschi aveva bisogno di tempo per riadattarsi al nostro campionato. Lo stesso vale per Rowe, i giocatori inglesi in Italia hanno bisogno di tempo per adattarsi al nostro campionato, infatti da dicembre in poi è stato importante, come Bernardeschi che ha dei dati fisici incredibili. Sarebbe stato meglio ovviamente averli fin da subito, ma ora pensiamo alle prossime due partite”.

Su Castro: “Grandissimi margini di miglioramento”

Chiusura sull’attaccante classe 2004:

“Castro è un 2004, attaccante titolare del Bologna già da due anni, lega il gioco benissimo, fa tanto lavoro sporco e ha grandissimi margini di miglioramento. Se continua a tenere i piedi per terra e si allena così, può raggiungere grandissimi obiettivi nel suo futuro”.