Italiano si è separato dal Bologna senza alcuna difficoltà: è un allenatore libero

Lo champagne era già in frigo e al Bologna hanno voluto festeggiare le ambizioni di Vincenzo Italiano. “Ponti d’oro!”, così sembra di aver udito dalle parti di Casteldebole. Nessun tipo di problema, ostacolo, bastone tra le ruote. Il Bologna e Italiano si sono separati senza il minimo intralcio. Italiano può andare incontro al Napoli, ad Aurelio De Laurentiis, ai tifosi che lo aspettano come il nuovo Guardiola. Al Bologna stanno festeggiando ancora di più, con tre milioni netti in meno da pagare e due stagioni che in Serie A sono state tutto sommato deludenti. Ma in bacheca hanno la storica e indimenticabile Coppa Italia vinta dal tecnico lo scorso anno, con i rossoblù che in semifinale hanno battuto l’Empoli e in finale il Milan di Conceiçao.

Ora può cominciare la storia tra Italiano e il Napoli

Adesso la storia tra il Bologna e Italiano è finita.

Potrebbe cominciare quella tra Vincenzo e il Napoli.

Su X Gianluca Di Marzio scrive di separazione consensuale.

Sul suo sito:

Vincenzo Italiano dice addio al Bologna. L’allenatore e i rossoblù hanno trovato l’accordo per la separazione consensuale in grande serenità dopo il vertice che vi abbiamo anticipato nelle scorse ore. Oggi, 28 maggio, il ds Di Vaio, la dirigenza, il presidente, l’allenatore e i suoi agenti si sono ritrovati a Casteldebole per parlare del futuro dell’ex Fiorentina.

Alla fine, le parti si sono dette addio dopo 2 stagioni ricche di soddisfazioni. L’apice dell’avventura di Italiano al Bologna è stato, senza dubbio, la vittoria della Coppa Italia a maggio 2025.