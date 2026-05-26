Italiano sempre più vicino al Napoli, contratto fino al 2029 (manca solo la firma)

Conferme anche da Schira: "È il principale obiettivo di Aurelio De Laurentiis". Ormai non ci sono più dubbi: sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. La firma dopo la rottura col Bologna

È sempre più Vincenzo Italiano. Sarà l’allenatore del Napoli per la prossima stagione e probabilmente anche fino al 2029. Il casting per il futuro allenatore del Napoli si sta avvicinando a grandi passi alla conclusione. Vincenzo Italiano sembra ormai davvero destinato a raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Schira fornisce dettagli sull’ipotetica durata del contratto. Manca solo la firma. Ci sarà dopo che avrà formalizzato la rottura col Bologna.

Napoli, si avvicina Italiano

Riporta Schira

“Vincenzo Italiano è il principale obiettivo di Aurelio De Laurentiis per il ruolo di allenatore, come rivelato la scorsa settimana. Sono in fase avanzata i colloqui con il Napoli per un contratto fino al 2029. Italiano è pronto a lasciare il Bologna nei prossimi giorni per aprire un nuovo capitolo della sua carriera”

Confermato l’avvistamento a Roma

Trova ulteriori conferme lo scoop del giornalista di Radio CRC Massimo D’Alessandro, che questa mattina ha rivelato come Italiano fosse forse di stanza a Roma, pronto per un vertice con De Laurentiis. A confermarlo è anche Pedullà.:

“Vincenzo Italiano avvistato a Roma in un albergo zona Ponte Milvio. Oggi la gerarchia per la panchina del Napoli resta quella anticipata ieri. Il Bologna sa che l’allenatore può fare scelte diverse. Ora dipende dagli accordi.”

Sia Di Marzio:

“Proseguono i contatti sia con Vincenzo Italiano che con Massimiliano Allegri, che non rientra più nei piani del Milan del futuro dopo la mancata qualificazione Champions. Previsti a breve degli incontri con entrambi per approfondire la conoscenza e fare la scelta migliore per il Napoli che verrà. Al momento, l’attuale allenatore del Bologna avanza fortemente, ma Allegri resiste come favorito.”

Napoli è pronta. Sarà Italiano il prossimo allenatore degli azzurri.