Italiano-De Laurentiis: l’incontro è in corso a Roma (non alla Filmauro)

Lo scrive Pedullà: "Il primo incontro tra il Napoli e Italiano a Roma avverrà/sta avvenendo lontano dalla Filmauro"

Italiano-De Laurentiis: l’incontro è in corso a Roma (non alla Filmauro)

Db Bologna 30/08/2025 - campionato di calcio serie A / Bologna-Como / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Vincenzo Italiano

Meeting segretissimo quello che sta avvenendo tra De Laurentiis e Italiano, tanto che si sa già che non sta avvenendo a Filmauro. Da qualche parte del cuore pulsante della città eterna si sta decidendo il futuro del Napoli, che sembra proprio condurre all’ormai quasi ex Bologna. Il punto di Pedullà.

Napoli, vertice tra Italiano e D Laurentiis

Riporta Pedullà:

“Il primo incontro tra il Napoli e Italiano a Roma avverrà/sta avvenendo lontano dalla Filmauro”, che fa il paio con quanto aveva detto stamattina: 

“Esclusiva: Vincenzo Italiano avvistato a Roma in un albergo zona Ponte Milvio. Oggi la gerarchia per la panchina del Napoli resta quella anticipata ieri. Il #Bologna sa che l’allenatore può fare scelte diverse. Ora dipende dagli accordi.”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis

La durata del contratto

Ha riportato Schira:

“Vincenzo Italiano è il principale obiettivo di Aurelio De Laurentiis per il ruolo di allenatore, come rivelato la scorsa settimana. Sono in fase avanzata i colloqui con il Napoli per un contratto fino al 2029. Italiano è pronto a lasciare il Bologna nei prossimi giorni per aprire un nuovo capitolo della sua carriera”

Dunque, De Laurentiis sembra proprio aver sciolto le riserve.