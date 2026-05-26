Italiano-De Laurentiis: l’incontro è in corso a Roma (non alla Filmauro)
Lo scrive Pedullà: "Il primo incontro tra il Napoli e Italiano a Roma avverrà/sta avvenendo lontano dalla Filmauro"
Riporta Pedullà:
“Il primo incontro tra il Napoli e Italiano a Roma avverrà/sta avvenendo lontano dalla Filmauro”, che fa il paio con quanto aveva detto stamattina:
“Esclusiva: Vincenzo Italiano avvistato a Roma in un albergo zona Ponte Milvio. Oggi la gerarchia per la panchina del Napoli resta quella anticipata ieri. Il #Bologna sa che l’allenatore può fare scelte diverse. Ora dipende dagli accordi.”
La durata del contratto
Ha riportato Schira:
““Vincenzo Italiano è il principale obiettivo di Aurelio De Laurentiis per il ruolo di allenatore, come rivelato la scorsa settimana. Sono in fase avanzata i colloqui con il Napoli per un contratto fino al 2029. Italiano è pronto a lasciare il Bologna nei prossimi giorni per aprire un nuovo capitolo della sua carriera”
Dunque, De Laurentiis sembra proprio aver sciolto le riserve.