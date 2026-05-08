Il Real Madrid multa Valverde e Tchouameni con 500mila euro ciascuno

A seguito della lite avvenuta tra i due giocatori, il Real ha emanato un comunicato in cui ha specificato: "Si sono scusati a vicenda. Hanno inoltre chiesto scusa al club, ai compagni, allo staff tecnico e ai tifosi, offrendo piena collaborazione".

Dopo la lite tra Valverde e Tchouameni, è arrivata la sentenza del Real Madrid. Tutto ciò a poco più di 48h dal Clasico contro il Barcellona, domenica alle 21, dove ai blaugrana basterà un pareggio per vincere la Liga.

I due giocatori dei blancos se la sono cavata con una multa, anche se l’uruguaiano non prenderà parte alla partita di domenica.

Cos’era accaduto tra Valverde e Tchouameni

Facciamo un piccolo passo indietro. Nelle scorse ore c’è stato un litigio tra i due calciatori, con Valverde che ha avuto la peggio per un cazzotto ricevuto da Tchouameni, cadendo a terra e sbattendo la testa. Ora dovrà stare a casa due settimane per riprendersi.

El Paìs aveva scritto che a Valdebebas il processo di implosione era scoppiato ieri, quando l’uruguaiano era finito in ospedale dopo una rissa con il francese, continuando un litigio che durava da giorni.

Il comunicato del Real Madrid

In seguito a ciò, il club ha deciso di rilasciare il seguente comunicato:

“Il Real Madrid annuncia che, a seguito degli eventi che hanno portato all’apertura di un procedimento disciplinare ieri nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouameni, entrambi si sono presentati oggi davanti all’ufficiale istruttore. Durante la loro audizione, i giocatori hanno espresso il loro sincero rammarico per quanto accaduto e si sono scusati a vicenda.

Hanno inoltre chiesto scusa al club, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai tifosi, e entrambi hanno offerto la loro piena collaborazione al Real Madrid, pronti ad accettare qualsiasi sanzione il club ritenga opportuna. Alla luce di queste circostanze, il Real Madrid ha deciso di imporre una multa di cinquecentomila euro a ciascun giocatore, chiudendo così le relative procedure interne“.