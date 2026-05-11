Il Napoli deve battere il Bologna per affrontare il futuro

Tre punti e la qualificazione Champions sarebbe aritmetica. A quel punto si parlerà di Conte e della sua permanenza probabile anche per otto milioni di motivi

C’è il Bologna tra il Napoli e il futuro. Servono i tre punti stasera al Maradona per assicurarsi la qualificazione aritmetica alla prossima Champions. A quel punto, Champions in tasca e anche secondo posto quasi sicuro, si apriranno le danze. Cioè si parlerà di quel che sta più a cuore ai tifosi: capire che cosa accadrà. Se Antonio Conte resterà o andrà via, pur se con un anno di contratto in tasca. In tutta onestà sembra davvero strano che Conte possa lasciare con un anno di contratto in tasca, ossia con circa otto milioni netti in banca. Gli allenatori non ne parlano ma i soldi sono una parte rilevante del loro lavoro perché i soldi sono anche una forma di riconoscimento delle tue capacità.

Il Napoli la scorsa estate ha scialacquato sul mercato

Il Napoli peraltro non dovrà ridimensionarsi ma soltanto dimensionarsi. E può non essere un male visto che la scorsa estate di soldi ne ha sprecati fin troppi. È sempre meglio stare attenti, si diventa più attenti, più cauti. La scorsa estate il club ha scialacquato e ha firmato la campagna acquisti più disastrosa che si ricordi.

Per cominciare a parlare di tutto questo il Napoli deve vincere così si porterebbe a più sei su Milan e Roma a due giornate dalla fine, sufficienti per un giro di incastri e classifiche dirette e avulse. Il Napoli è in vantaggio sulla Roma. La Roma nella classifica a tre, sarebbe ultima.

Scrive il Corriere dello Sport:

De Laurentiis, Conte e la possibilità di continuare insieme o di separarsi in assenza di sintonia: la linea ufficiale è che affronteranno ciò che sarà con il pass in tasca, anche se è davvero difficile pensare che non si siano già detti o sussurrati qualcosa (o forse molto).