Il Napoli continua a lavorare per Allegri, oggi ulteriori contatti tra le parti (Di Marzio)

L'esperto di calciomercato su X: "Domani incontro tra Italiano e il Bologna per capire se e come liberarsi". Il testa a testa prosegue

Napoli-Allegri, si va avanti. Prosegue la trattativa tra il club azzurro e l’entourage di Massimiliano Allegri per far sì che il livornese sia il prossimo allenatore del Napoli e la squadra possa avere un tecnico all’altezza del predecessore.

Domani Italiano incontra il Bologna

Scrive su X Gianluca Di Marzio:

Il Napoli continua a lavorare per Allegri: oggi ulteriori contatti tra le parti. Domani incontro tra Italiano e il Bologna per capire se e come liberarsi.

Il @sscnapoli continua a lavorare per Allegri: oggi ulteriori contatti tra le parti. Domani incontro tra Italiano e il Bologna per capire se e come liberarsi @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 27, 2026

Di Marzio ricorda poi che domani ci sarà l’incontro tra Italiano e il Bologna per capire come liberarsi.

Incontro che, come abbiamo scritto sul Napolista, dovrebbe risolversi rapidamente. Al Bologna non vedono l’ora di sbarazzarsi dell’allenatore siciliano che peraltro guadagna tre milioni netti l’anno. E che in fin dei conti è arrivato una volta ottavo e una volta nono. Però ha vinto la Coppa Italia battendo in semifinale l’Empoli e in finale il Milan di Conceiçao. Italiano ha riportato il trofeo a Bologna dopo 51 anni ed è quindi nella storia del club.

Anche per Fabrizio Romano il Napoli lavora su Allegri da settimane

Il Napoli è tra due fuochi. Non è chiaro chi sia in vantaggio. Sembrerebbe Italiano ma ad esempio Di Marzio non si è mai sbilanciato. Lo stesso Fabrizio Romano è stato molto cauto. Queste le sua parole:

“Il Napoli invece ha salutato Antonio Conte e sta spingendo per chiudere per il sostituto già in settimana: Vincenzo Italiano ha dato apertura totale, incontro positivo a Roma mentre resiste la candidatura di Max Allegri come altro nome in corsa. Il ds del Napoli Manna da settimane è al lavoro sul nome di Allegri per sostituire Conte, ma Italiano tenta De Laurentiis che prenderà una decisione a brevissimo giro. Dove andrà Conte? Ad oggi, nessun contatto con il Milan nonostante le voci e gli scenari sulla Nazionale siano tutti da verificare appena si scoprirà la scelta sul presidente federale. Roberto Mancini ha dato apertura, a Conte un ritorno in azzurro piacerebbe, ma i tempi non sono ancora maturi”.