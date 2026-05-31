Il Milan senza dirigenti, la Figc li chiama: ricordatevi che entro il 16 giugno dovete iscrivervi al campionato

Al Milan è rimasto solo Ibrahimovic che però è un consulente. MilanNews riporta che è arrivato un promemoria dalla Figc, entro il 16 giugno va presentata la documentazione per iscriversi alla prossima Serie A.

C’è un grado di caos oltre il quale anche le barzellette smettono di far ridere, e il Milan senza dirigenti lo ha raggiunto. Nel giro di pochi giorni i rossoneri hanno smantellato tutta la catena di comando: fuori tutto, tranne Ibra — via l’allenatore (Allegri), via l’amministratore delegato (Furlani), via il direttore sportivo (Tare) e via il responsabile scouting (Moncada). Non è rimasto più nessuno. Una società, come è stato detto, senza né capo né coda. Questo potrebbe diventare un boomerang anche per la prossima stagione come riporta MilanNews.

Chi comanda? Nessuno (e Ibra è solo un consulente)

Il punto più grottesco è che, smontati i vertici, in cima non è rimasto un dirigente vero. C’è Zlatan Ibrahimovic, certo, ma il suo è un ruolo da consulente: non firma, non ha i poteri formali di chi deve gestire un club. Lo abbiamo scritto già da tempo: Ibrahimovic non è un dirigente del Milan, è semmai un azionista del gruppo RedBird, uno che vuole il potere ma rischia di portare il club al fallimento sportivo. Il risultato è un’azienda da centinaia di milioni di fatturato rimasta, sulla carta, senza qualcuno autorizzato a prendere decisioni.

Il promemoria che fotografa il disastro

Ed è qui che la vicenda sfiora il ridicolo. Come racconta Monica Colombo sul Corriere della Sera, dai palazzi del governo calcistico è arrivata una telefonata di reminder per ricordare al club — al momento «senza vertici e rappresentanti» — che entro il 16 giugno va presentata la documentazione necessaria per iscriversi al prossimo campionato di Serie A. Un avviso che in qualunque altra società sarebbe superfluo, e che qui invece diventa una notizia: il Milan è talmente acefalo che la Federazione ha sentito il bisogno di ricordargli di iscriversi al campionato. Non sorprende, visto lo sprofondo rossonero raccontato come la cronaca di un disastro, e la polveriera in cui era già esplosa la rottura con Allegri.