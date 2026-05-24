Hojlund preso in contropiede a Dazn sull’addio di Conte: «È ufficiale?»

Di Lorenzo: «Non devo annunciare niente io, in questi due anni il mister ci ha dato tantissimo, chi come me ha passato qui tre anni fa sa che ci voleva un allenatore come Conte per tornare a questi livelli così in fretta»

Il capitano Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund hanno risposto ad alcune domande a Dazn dopo la vittoria contro l’Udinese. Il tema è ovviamente l’addio di Conte

Cosa si prova in una giornata come questa?

«È bello sentire il calore dello stadio, quest’anno è stato difficile quindi è un modo per ringraziare i tifosi»

Cosa è stato Conte per te?

Hojlund preso in contropiede esordisce con: «E ufficiale?»

«Ha fatto parte della mia crescita. è uno dei più forti allenatori del mondo ed è il motivo per cui sono venuto qui»

Oggi è l’ultima partita di Conte

«Vediamo, non solo l’unico che può prendere la decisione, ne parleremo col presidente e tutto il team»

Quando mancherà Conte

Di Lorenzo: «Non devo annunciare niente io, in questi due anni il mister ci ha dato tantissimo, chi come me ha passato qui tre anni fa sa che ci voleva un allenatore come Conte per tornare a questi livelli così in fretta»

La cosa più bella che Conte vi ha detto?

Di Lorenzo: «Tante cose, è un allenatore che ti spinge a dare il massimo ogni giorno, con lui migliori in tanti aspetti tecnici e di personalità»