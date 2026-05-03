Gasperini ancora parla di Ranieri (a modo suo): “La società ha patito una grossa delusione che non si aspettava”

La solita lezione di classe (siamo sarcastici) del piemontese. "È importante che ci siano i Friedkin, significa che ci stiamo muovendo sul futuro. Sicuramente dovrà esserci chiarezza e trasparenza".

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Fiorentina. Non si tratta di un momento semplicissimo nella Capitale, soprattutto per quanto successo tra Ranieri e il tecnico ex Atalanta oltre ad altre frizioni che hanno a che fare invece con la questione tecnica. Ovvero che la Roma si è piano piano affievolita nel corso delle giornate. I numeri non raccontano un disastro, ma un’involuzione strana: 61 punti dopo 34 giornate, sesto posto, Champions ancora raggiungibile, però anche 11 sconfitte e un girone di ritorno meno solido dell’andata. La Roma aveva chiuso le prime 19 partite con 36 punti, 22 gol fatti e 12 subiti; nelle successive 15 ne ha raccolti 25, segnando perfino di più, 26 gol, ma incassandone 17.

Il paradosso si chiama Donyell Malen: arrivato a gennaio, 11 gol in 14 gare, un impatto da centravanti vero, quasi da Batistuta nei numeri iniziali. Eppure con lui la Roma ha rallentato: 22 punti in 14 partite, media da 1,57, contro l’1,95 delle prime 20 giornate. Non perché Malen sia un problema, ovviamente; semmai perché ha risolto un problema e ne ha scoperti altri.

La Roma prima non segnava abbastanza, ma reggeva. Ora segna di più, ma si apre. Per mesi era stata una delle migliori difese d’Europa; poi, nel tratto decisivo, ha preso 13 gol in cinque partite tra Juventus, Genoa, Como, Inter e Atalanta. A complicare tutto c’è stata anche la frattura con Ranieri, che ha prima difeso il mercato e poi ricordato che Gasperini non fosse la prima scelta. Domani contro la Fiorentina la Roma può ancora rimettersi dentro la corsa vera.

Gasperini: “Sono contento della presenza dei Friedkin, è un segnale”

Il tecnico ha parlato dell’arrivo di Corbin Friedkin a Trigoria, un messaggio chiaro dalla società di essere in questo momento delicato del campionato vicino alla squadra:

“Sicuramente è un segnale che magari la proprietà incomincia a muoversi non solo per il finale di campionato ma anche in prospettiva futura”.

Gasperini ha poi commentato la stagione della Roma, che sta lottando per il quarto posto insieme a Como e Juventus:

“In questo momento ci sono due binari: uno è quello della stagione, che è viva, molto attiva. Noi domani sera giochiamo contro una Fiorentina che arriva da una striscia di risultati positivi, che si è tolta da una situazione difficile di classifica e che ha un valore indubbio. Quindi noi abbiamo l’assoluta concentrazione su questa gara perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. Sembra chiaro che dobbiamo vedere anche i risultati delle altre e bisogna mantenere la concentrazione su questa stagione. Il comportamento della squadra è stato eccezionale, non lo dico oggi ma dai primi giorni. In questo senso cerchiamo di andare avanti in queste partite tutte belle. Giustamente poi si comincerà a parlare del futuro ma non credo sia questo il momento. Come sempre quando si comincerà a parlare dopo sarò molto chiaro. Anche i tifosi hanno bisogno di capire cosa c’è da fare“.

E si pensa già al futuro e alla prossima stagione. Torna su Ranieri con la solita lezione di classe. Signori si nasce e Gasp certamente non lo nacque:



“Ci sono stati un po’ di sviluppi in queste settimane e va dato atto alla società che forse ha patito una grossa delusione che non si aspettava e ha dovuto magari prendere un altro tipo di strada da quello che immaginava. Però non credo che nessuna squadra abbia già fatto grandi cose ad oggi. Anche per chi è partito dopo i tempi ci sono. La proprietà dovrà avere tutto il tempo per fare le cose, ma poi quando lo fa ha tutte le possibilità e le capacità per farlo nel modo migliore possibile”.

Il tecnico giallorosso torna a parlare del feeling con il ds Massara

“Ho ribadito che se ne parlerà nel momento giusto e con i modi giusti. Sarà soprattutto la proprietà a parlarne. Un binario è visibile, per l’altro ci vuole un po’ di tempo e visto che riguarda la prossima stagione non c’è bisogno di entrare nei dettagli anche se poi bisognerà essere chiari”.

Gasperini è tornato a parlare dei suoi rapporti lavorativi con il ds giallorosso Massara, dopo l’addio di Ranieri da senior advisor e le parole del tecnico in merito al feeling con il ds. Alla domanda se ci sarà una riunione con la società per parlare del futuro, l’allenatore ha risposto:

“Dovrebbe essere così, mi auguro che sia così. In questo momento abbiamo gettato l’attenzione sulle partite, quando sarà il momento di parlare del futuro ne parleremo. Sicuramente dovrà essere il più chiaro e trasparente possibile“.